Συνελήφθη 62χρονος για εμπρησμό από πρόθεση, για τη χθεσινή πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Κάντζας.

Όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο δράστης κινούνταν με ποδήλατο τύπου mountain bike και έβαλε τη φωτιά χρησιμοποιώντας αναπτήρα.

Όπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές, στη συνέχεια προσπάθησε να αποκρύψει σακίδιο πλάτης που έφερε, το οποίο εντοπίστηκε από τις Αρχές.

Η άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων χθες το απόγευμα οδήγησε στον γρήγορο περιορισμό της πυρκαγιάς, πριν αυτή απειλήσει κατοικίες και γειτονικές εκτάσεις.