Τέσσερις 14χρονοι συνελήφθησαν για εμπλοκή σε δύο ξεχωριστά περιστατικά βίας ανηλίκων που καταγγέλθηκαν τα τελευταία 24ωρα στη Θεσσαλονίκη.

Το πρώτο συμβάν έγινε το βράδυ της περασμένης Τετάρτης στην Πυλαία, όπου 14χρονος κατήγγειλε ότι του επιτέθηκαν τρεις συνομήλικοί του, χωρίς όμως να τον τραυματίσουν.

Όσον αφορά το δεύτερο περιστατικό, αυτό συνέβη χθες το βράδυ στο Ωραιόκαστρο, με “πρωταγωνιστή” 14χρονο που καταγγέλθηκε ότι έριξε από πατίνι έναν 15χρονο κι έναν 12χρονο. Οι δύο παθόντες φαίνεται πως τραυματίστηκαν από την πτώση και απευθύνθηκαν σε νοσοκομείο.

Με προφορική εντολή εισαγγελέα, οι εμπλεκόμενοι έφηβοι αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος των γονιών τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.