Στο Βενιζέλειο νοσοκομείο Ηρακλείου μεταφέρθηκε με σπασμένο πόδι χθες το μεσημέρι, μια 54χρονη τουρίστρια από την Ισπανία, όταν ανατράπηκε το jet ski στο οποίο επέβαινε ως συνεπιβάτιδα στη θαλάσσια περιοχή της Ανάληψης του Δήμου Χερσονήσου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το θαλάσσιο μοτοποδήλατο οδηγούσε ο 53χρονος Βέλγος, σύζυγος της ο οποίος συνελήφθη διότι από ότι φαίνεται στερούνταν την απαραίτητη άδεια χειριστή ταχυπλόου που αποτελεί προϋπόθεση για την εκμίσθωση jet ski. Επίσης, από το Β΄Λιμενικό Τμήμα Χερσονήσου συνελήφθη και ένας 32χρονος, υπήκοος Γεωργίας, που είναι υπεύθυνος της επιχείρησης από την οποία ο 53χρονος ενοικίασε το όχημα.