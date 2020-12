Σακελλαροπούλου για Πολ Σαρμπάνη: Κράτησε την Ελλάδα στην καρδιά του

Τα συλλυπητήρια της για την απώλεια του γερουσιαστή Πολ Σαρμπάνη εξέφρασε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαρόπουλου με ανάρτησή της στο Twitter.

H κ. Σακελλαρόπουλου αναφέρθηκε στη διαρκή στήριξη που παρείχε ο Πωλ Σαρμπάνης στις ελληνικές θέσεις μέχρι το τέλος και το γεγονός ότι ήταν πάντα εκεί όταν τον χρειαζόταν το έθνος μας.

«Αποχαιρετούμε τον γερουσιαστή Πολ Σαρμπάνη, έναν λαμπρό άντρα της αμερικανικής πολιτικής που κράτησε την Ελλάδα κοντά στην καρδιά του. Παρέμεινε ένθερμος υποστηρικτής των ελληνικών συμφερόντων μέχρι το τέλος και ήταν πάντοτε εκεί όταν το έθνος μας τον χρειαζόταν.

Τα θερμά μου συλλυπητήρια στον γιο του, Τζον Σαρμπάνη, και σε όλη του την οικογένεια», έγραψε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

We bid farewell to Senator Paul Sarbanes, a bright man of US politics who kept Greece close at his heart. He remained a staunch supporter of Greek interests until the end and was always there when our nation needed him. My deepest condolences to @RepSarbanes and his family.

