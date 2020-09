Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Άγκυρα: Δεν έχει νομική ισχύ ο Χάρτης της Σεβίλλης

«Με σεβασμό στο νομικό καθεστώς του Χάρτη της Σεβίλλης, οι ΗΠΑ δεν θεωρούν πως ο Χάρτης της Σεβίλλης έχει οποιαδήποτε νομική σημασία». Αυτό αναφέρει, μεταξύ άλλων, σε tweet η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Άγκυρα, καλώντας μάλιστα την Ελλάδα και την Τουρκία να «επαναλάβουν τις διερευνητικές επαφές το συντομότερο δυνατό».

«Οι ΗΠΑ, στο πλαίσιο της παγκόσμιας πολιτικής τους, δεν παίρνουν θέσεις στις διαφορές άλλων κρατών για τα θαλάσσια σύνορα. Με σεβασμό στο "νομικό καθεστώς" του Χάρτη της Σεβίλλης, οι ΗΠΑ δεν θεωρούν πως ο Χάρτης της Σεβίλλης έχει οποιαδήποτε νομική ισχύ. Καταλαβαίνουμε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θεωρεί πως ο Χάρτης της Σεβίλλης είναι νομικά δεσμευτικό έγγραφο» αναφέρει το tweet.

Στη συνέχεια η Πρεσβεία προσθέτει: «Το θέμα των θαλάσσιων συνόρων πρέπει να λύνεται από τα εμπλεκόμενα κράτη βάσει του διεθνούς δικαίου. Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν σθεναρά τον διάλογο και τις διαπραγματεύσεις με καλή πίστη και ενθαρρύνει την Ελλάδα και την Τουρκία να επαναλάβουν τις διερευνητικές επαφές το συντομότερο δυνατό».

There has been much commentary in the Turkish press regarding the so-called “Seville Map”... pic.twitter.com/cCw6yYJ1Md

