Δριμεία κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας άσκησε από το Αρκαλοχώρι του Ηρακλείου Κρήτης όπου πραγματοποιεί επίσκεψη, ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Ο Πρωθυπουργός και σήμερα με την ανάρτησή του ζητά από τον ελληνικό λαό μια τρίτη ευκαιρία. Τρίτη ευκαιρία γιατί κατάφερε να έχουν οι Έλληνες πολίτες τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη;

Τρίτη θητεία γιατί μια νέα οικογένεια δεν μπορεί να βρει σπίτι με χαμηλό ενοίκιο;

Τρίτη θητεία γιατί η δημόσια υγεία και η δημόσια παιδεία είναι σε «καλή» κατάσταση;» αναρωτήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Και συνέχισε: «Ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να γίνουν παρελθόν. Γι’ αυτό ζητώ από τους Έλληνες να μας εμπιστευτούν για να κάνουμε μαζί την αναγκαία πολιτική αλλαγή. Για να έχουμε κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια.

Σήμερα, με την ευκαιρία της σημερινής εκδήλωσης, θέλω να θυμηθείτε ότι από την πρώτη στιγμή που έγινα Πρόεδρος στο ΠΑΣΟΚ έθεσα δύο ζητήματα:

Την κοινωνική κατοικία και το πλαφόν στα ενοίκια για να έχουμε χαμηλότερο κόστος ζωής αλλά και το ζήτημα της δίκαιης, πράσινης, ενεργειακής μετάβασης.

Ο ενεργειακός χώρος δόθηκε επί κυβερνήσεως της Νέας Δημοκρατίας στους ισχυρούς, στους ολιγάρχες.

Έχουμε ελάχιστες πραγματικές ενεργειακές κοινότητες. Και γι’ αυτό τιμά το Αρκαλοχώρι η σημερινή εκδήλωση.

Οι ενεργειακές κοινότητες είναι ένα εργαλείο των κοινωνιών για χαμηλό κόστος παραγωγής, για χαμηλό κόστος ζωής.

Για να μπορούν οι πολίτες να ζήσουν με αξιοπρέπεια να έχουν ανθεκτική παραγωγή, να μείνουν εδώ τα παιδιά τους σε καλές θέσεις εργασίας και έτσι να έχει προοπτική όλη η ελληνική περιφέρεια.

Σε ερώτηση για τον κατακερματισμό της αντιπολίτευσης ανέφερε: Είναι στο χέρι του ελληνικού λαού να επιλέξει κόμματα με πρόγραμμα, που μπορούν να φέρουν την πραγματική αλλαγή στον τόπο. Και αν μας τιμήσουν οι πολίτες, να είναι σίγουροι ότι αυτή η πολιτική αλλαγή θα έρθει».

Τσουκαλάς: Το δόγμα «μη σου τύχει», δεν είναι η υγεία που αξίζει ο λαός

Την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού σχολίασε νωρίτερα και ο Κώστας Τσουκαλάς αναφέροντας ότι «ο Πρωθυπουργός που έγινε συνώνυμος με τη στασιμότητα, δεν μπορεί να μιλά για την Ελλάδα του 2030. Δεν μπορεί το μέλλον της χώρας να είναι οι κοινωνικές ανισότητες, η οικονομική υστέρηση, η αποδυνάμωση των θεσμών και η αναποτελεσματικότητα».

Ο κ. Τσουκαλάς επέκρινε τον κ. Μητσοτάκη πώς συνειδητά απέφυγε τις ευθύνες του σχετικά με την υλοποίηση της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου που έκρινε παράνομες και καταχρηστικές τις πρακτικές των servicers και των τραπεζών με την ανοχή της κυβέρνησης να υπολογίζουν τον τόκο στο κεφάλαιο και όχι στη δόση.

«Θα επιβαρύνει και πάλι με δικαστικά έξοδα τους δανειολήπτες που έχουν καταβάλλει αχρεωστήτως περισσότερα χρήματα και εκείνους που απεντάχθηκαν από τις ευεργετικές διατάξεις του νόμου ή θα δώσει δίκαιη λύση; Το ΠΑΣΟΚ είχε προτείνει τη νομοθέτηση στην κατεύθυνση της απόφασης της Ολομέλειας και η κυβέρνηση το είχε απορρίψει», συμπλήρωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Σημείωσε ότι «ο Πρωθυπουργός υπερηφανεύεται για την καθυστερημένη αύξηση του ακατάσχετου στα 1.600 ευρώ αλλά ξεχνά πως με ευθύνη του έμειναν ανενεργές οι διατάξεις του άρθρου 130 του ν.4611/2019 που προέβλεπαν από τότε προοδευτικό ακατάσχετο λογαριασμό ανάλογα με την πορεία της ρύθμισης», ενώ «προπαγανδίζει τις πολιτικές βιτρίνας με τις οποίες προσπαθεί να κρύψει την κατάρρευση του ΕΣΥ», αλλά δεν σχολιάζει τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ σύμφωνα με τα οποία 1 στους 9 Έλληνες και Ελληνίδες αδυνατεί να λάβει την περίθαλψη που χρειάζεται. «Το δόγμα «μη σου τύχει κάτι», δεν είναι η δημόσια υγεία που δικαιούται και αξίζει ο ελληνικός λαός.

Κύριε Πρωθυπουργέ, η Ελλάδα του 2030 σίγουρα δεν θα προκύψει από μια κυβέρνηση που απέτυχε παταγωδώς και σπατάλησε επτά χρόνια», παρατήρησε ο κ., Τσουκαλάς και κατέληξε: «Ο δρόμος για την Ελλάδα του μέλλοντος περνά μέσα από τη νίκη του ΠΑΣΟΚ και την προοπτική που δίνει η πολιτική αλλαγή με σιγουριά και ασφάλεια».