«Οι μάσκες των “άριστων” έπεσαν. Το βαθύ επιτελικό, οικογενειακό κράτος των κολλητών αποκαλύπτεται αλαζονικά από μόνο του», αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σε δήλωση του με αφορμή τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης από την κυβέρνηση.

Ειδικότερα, ο κ. Τσουκαλάς σημειώνει ότι «ο πρωθυπουργός δηλώνει πως τα δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης δεν θα είχαν επενδυθεί χωρίς επιτελικό κράτος», σχολιάζοντας ότι «μιλά για το ίδιο Ταμείο Ανάκαμψης, για την απορροφητικότητα του οποίου η Τράπεζα της Ελλάδος δηλώνει ιδιαίτερα επιφυλακτική σε έκθεσή της πως “ο στόχος απορρόφησης του συνόλου των δανείων του κρίνεται εξαιρετικά φιλόδοξος δεδομένου του μέχρι τώρα ρυθμού υπογραφής συμβάσεων”». «Μιλά για το ίδιο Ταμείο Ανάκαμψης», συνεχίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, «για το οποίο φορείς και επιμελητήρια μικρομεσαίων επαγγελματιών καταγγέλλουν ότι άφησε εκτός τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ότι τα δέκα δισεκατομμύρια κατευθύνθηκαν σε μόλις 350 μεγάλες επιχειρήσεις, σπαταλώντας μια κορυφαία ευκαιρία πρόσβασης ολόκληρης της αγοράς στον ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό».

Ο κ. Τσουκαλάς τονίζει ότι «το επιτελικό κράτος, που πλέον οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καταγγέλλουν ως επικίνδυνο για την εύρυθμη λειτουργία της δημοκρατίας και ως αιτία δημιουργίας πυρήνων υπερσυγκέντρωσης εξουσίας, είναι το εργαλείο με το οποίο μετατράπηκε το Ταμείο Ανάκαμψης από καταλύτης παραγωγικής ανασυγκρότησης σε μια χαμένη ευκαιρία».

Ο ίδιος επισημαίνει πως «την ίδια στιγμή που οι ημέτεροι του συστήματος Μαξίμου ευνοούνται, η πλειοψηφία των συμπολιτών μας αδυνατεί να πληρώσει το ενοίκιο, το ρεύμα και το super market, ενώ ακούει νυχθημερόν την κυβέρνηση να τους λέει “πόσο όμορφα ζουν”».

«Η πολιτική αλλαγή έρχεται για να ανασάνουν επιτέλους οι πολλοί και όχι οι κολλητοί», καταλήγει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.