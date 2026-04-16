«Ο κ. Μητσοτάκης βρίσκεται σε πανικό. Έβαλε τον κ. Γεωργιάδη να επιτεθεί με ανοίκειο τρόπο στη δικαιοσύνη. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να στοχοποιεί με ψέματα την εντεταλμένη Ευρωπαία Εισαγγελέα ότι “παίζει παιχνίδια” για να ανανεωθεί η θητεία της», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς σχετικά με δηλώσεις του υπουργού Υγείας.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής προσθέτει στη σχετική δήλωση του ότι ο υπουργός Υγείας «παρέλειψε σκόπιμα να πει ότι η θητεία της κας Παπανδρέου έχει ήδη ανανεωθεί από τον Νοέμβρη του 2025, για να στήσει το κυβερνητικό αφήγημα ότι οι αλλεπάλληλες δικογραφίες στη Βουλή δεν είναι αποτέλεσμα της διαφθοράς και των σκανδάλων αλλά προϊόν “δόλιου” σχεδίου».

Ο κ. Τσουκαλάς σημειώνει ότι «όχι μόνο δεν εμπιστεύονται αλλά και δεν σέβονται τη δικαιοσύνη. Δεν αντέχουν τη δικαιοσύνη και τη λογοδοσία» και ότι «επιλέγουν τον φανατισμό και την τοξικότητα για να παραμείνουν γαντζωμένοι στην εξουσία».

«Η παρακμή και ο καθεστωτισμός των οποίων ο κ. Γεωργιάδης είναι ο γνήσιος εκφραστής, δεν αξίζει στους Έλληνες», σχολιάζει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.