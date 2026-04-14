Κανένα ζήτημα δεν υφίσταται για τον Μακάριο Λαζαρίδη στο κυβερνητικό σχήμα, όπως ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Σε τοποθέτησή του στον τηλεοπτικό σταθμό Blue Sky και την εκπομπή «Παρεμβάσεις», ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε «Για τον κ. Λαζαρίδη δεν υπάρχει ζήτημα για την παραμονή του στην κυβέρνηση. Αυτό γνωρίζω, αυτό λέω».

Στη συνέχεια διευκρίνισε πως δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τις λεπτομέρειες της διαδικασίας που ακολουθήθηκε το 2007, επισημαίνοντας πάντως ότι δεν υπήρξε κατάθεση ψευδών ή αλλοιωμένων στοιχείων όσον αφορά τον τίτλο σπουδών. Όπως ανέφερε, η θέση συνεργάτη θα μπορούσε να καλυφθεί ανεξαρτήτως ύπαρξης πτυχίου.

Την ίδια ώρα, άσκησε έντονη κριτική στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για «αντιπολίτευση της απελπισίας», η οποία, όπως είπε, επιχειρεί να δημιουργήσει ζητήματα επειδή στερείται πολιτικών προτάσεων.

Αναφερόμενος ειδικότερα στην υπόθεση του πτυχίου του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, σημείωσε «Ξεκίνησαν να λένε δεν έχει πτυχίο αρχικά. Αλλά είχε τελικά το πτυχίο. Αυτό που έγραφε, τον τίτλο σπουδών, αυτό εμφάνισε.

Αφού δεν τους βγήκε, πήγαν στο 2007, 19 χρόνια πίσω, που δεν μπορεί να γίνει καν ποινική διερεύνηση του θέματος. Οπότε ακόμη και αν υπήρχε θέμα – δεν λέω ότι υπάρχει – δεν μπορεί ούτε ο ίδιος να υπερασπιστεί τον εαυτό του».

Παράλληλα, τόνισε ότι η πρόσληψη μετακλητού υπαλλήλου εκείνη την περίοδο δεν προϋπέθετε απαραίτητα πτυχίο, επαναλαμβάνοντας πως δεν προκύπτει πλαστογράφηση εκ μέρους του κ. Λαζαρίδη.

Ο ίδιος δήλωσε «Πλαστογράφησε κάτι; Όχι. Προφανώς μπορούσε να προσληφθεί. Από τους υπηρεσιακούς τώρα, εάν ακολούθησαν την διαδικασία που έπρεπε να ακολουθήσουν δεν μπορώ να το γνωρίζω. Γνωρίζω ότι είχε αυτό το πτυχίο, μπορούσε να δουλέψει το 2007».

Κλείνοντας, απηύθυνε έκκληση να πέσουν οι τόνοι, επισημαίνοντας «Ακούσαμε την αντιπολίτευση, ακούσαμε τον κ. Λαζαρίδη, ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του, ας σταματήσει η ανθρωποφαγία. Ας κρίνει η κοινωνία τον κ. Λαζαρίδη και τον κάθε κ. Λαζαρίδη».