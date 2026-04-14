Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις και τα κρούσματα αφθώδους πυρετού στη Λέσβο, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Μακάριος Λαζαρίδης, έκανε την εξής δήλωση:



«Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, από τη στιγμή που καταγράφηκαν τα πρώτα κρούσματα αφθώδους πυρετού στη Λέσβο, στάθηκε έμπρακτα στο πλευρό όλων όσοι πλήττονται με άμεσες παρεμβάσεις και συγκεκριμένα μέτρα στήριξης. Μέσα σε ελάχιστες ημέρες, με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, έλαβε όλα τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση της επιζωοτίας, προσαρμόζοντας και επεκτείνοντας το υφιστάμενο πλαίσιο που είχε ήδη εφαρμοστεί για την ευλογιά των αιγοπροβάτων και στον αφθώδη πυρετό, με στόχο την άμεση και αποτελεσματική διαχείριση της κρίσης και την προστασία της παραγωγής και του εισοδήματος των παραγωγών.”



Υπενθυμίζεται, δε, ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν τη σχετική ρύθμιση που ήρθε πρόσφατα στη Βουλή. Παράλληλα, όπως έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση, δρομολογείται η στήριξη για τους κτηνοτρόφους, προκειμένου να καλυφθούν οι απώλειες που υφίσταται το ζωικό τους κεφάλαιο.

Σε κάθε περίπτωση, η παρέμβαση της κυβέρνησης είναι πολυεπίπεδη και δεν περιορίζεται στις αποζημιώσεις. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

Την άμεση κινητοποίηση και ενίσχυση των κτηνιατρικών υπηρεσιών με πρόσθετο προσωπικό και συνεργασίες, όπου απαιτείται (με νομοθετική παρέμβαση δίνεται η δυνατότητα στις περιφέρειες να προσλάβουν ιδιώτες κτηνιάτρους και παράλληλα έχει προχωρήσει για τη δυνατότητα συμβολής στρατιωτικών κτηνιάτρων).

Επιπλέον, διευρύνθηκε η κάλυψη των λειτουργικών δαπανών προς τις Περιφέρειες, ώστε να αποζημιώνονται πλήρως όχι μόνο για τις παρεμβάσεις σε περιοχές με επιβεβαιωμένα κρούσματα, αλλά και για προληπτικά μέτρα σε όλη τη χώρα.



Σημαντική είναι και η ευρωπαϊκή διάσταση της αντιμετώπισης της κρίσης. Με πρωτοβουλία της χώρας μας ενεργοποιήθηκε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, εξασφαλίζοντας κρίσιμο εξοπλισμό και μέσα ατομικής προστασίας (ψεκαστήρες απολύμανσης, μάσκες, προστατευτικές στολές κ.ά.), που ενισχύουν ουσιαστικά το έργο των υπηρεσιών στο πεδίο.



Θέματα που συζητάει σήμερα στις Βρυξέλλες ο Υπουργός, κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, με τον αρμόδιο Ευρωπαίο Επίτροπο Υγείας και Καλής Μεταχείρισης των Ζώων, κ. Olivér Várhelyi.



Ταυτόχρονα, η επιδημιολογική εικόνα παρακολουθείται καθημερινά, με την κυβέρνηση να θέτει ως πρώτη προτεραιότητα την αποτροπή περαιτέρω διασποράς της νόσου και τη διατήρησή της εντός των πληγεισών περιοχών, μέσα από αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας, τα οποία είναι απαραίτητο να τηρούνται απ’ όλους.



Η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων αυτών, ωστόσο, προϋποθέτει τη συνεπή και καθολική εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων από όλους τους εμπλεκόμενους. Η τήρηση των κανόνων βιοασφάλειας και η πλήρης συνεργασία των τοπικών και Περιφερειών Αρχών αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την ανάσχεση της επιζωοτίας και την προστασία του ζωικού κεφαλαίου της χώρας. Στην παρούσα περίοδο δεν υπάρχει περιθώριο για αποκλίσεις ή χαλαρότητα», όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.