Σε ιδιαίτερα θερμό και εγκάρδιο κλίμα πραγματοποιήθηκε χθες η επίσκεψη του Δημάρχου Αθηναίων στην Ιερά Αρχιεπισκοπή, όπου είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε το πνεύμα των άγιων ημερών του Πάσχα, με τους δύο άνδρες να ανταλλάσσουν ευχές για υγεία, ειρήνη και πνευματική ανάταση. Ο Δήμαρχος εξέφρασε τον σεβασμό του προς το πρόσωπο του Αρχιεπισκόπου και το έργο της Εκκλησίας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αλληλεγγύης και της κοινωνικής συνοχής, ειδικά κατά τη διάρκεια της μεγάλης αυτής γιορτής της Χριστιανοσύνης.

Παράλληλα, η συζήτηση επεκτάθηκε σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν την πόλη των Αθηνών, με ιδιαίτερη έμφαση στις κοινωνικές δομές και τη στήριξη των ευάλωτων συμπολιτών μας

Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε τον Μακαριώτατο για τη φιλοξενία, μεταφέροντας τις θερμότερες ευχές όλων των Αθηναίων για ένα καλό και ευλογημένο Πάσχα.

Ο Χάρης Δούκας θα ταξιδέψει στη Βοστώνη (Cambridge), από τις 11 έως τις 15 Απρίλιου, για τις τελικές συναντήσεις του προγράμματος Bloomberg Harvard City Leadership Initiative, που θα πραγματοποιηθούν στο Πανεπιστήμιο του Harvard.