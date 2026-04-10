Κλιμάκωση της βίας κατά της χριστιανικής μειονότητας στη Συρία καταγγέλλουν οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Κουντουρά και Κωνσταντίνος Αρβανίτης, με ερώτηση τους προς την αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής-Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, Κάγια Κάλλας, ζητώντας την άμεση λήψη μέτρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την προστασία τους.

Τις τελευταίες ημέρες, τονίζουν στην ερώτηση «σημειώθηκαν σοβαρά περιστατικά βίας κατά του ελληνορθόδοξου χριστιανικού πληθυσμού στην πόλη Suqaylabiyah της κεντρικής Συρίας. Τα γεγονότα αυτά προστίθενται σε μια μακρά λίστα βίαιων επιθέσεων που στοχοποιούν τη χριστιανική μειονότητα της χώρας και φέρεται να λαμβάνουν χώρα υπό την ανοχή ή και την καθοδήγηση δυνάμεων που πρόσκεινται/υπόκεινται στο καθεστώς της Συρίας».

Οι δύο ευρωβουλευτές επισημαίνουν: «Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χριστιανοί αποτελούν ιστορικό, αναπόσπαστο μέρος της πολυπολιτισμικής κοινωνίας της Συρίας και χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας» και καθώς επίσης «το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει καλέσει τις συριακές αρχές να διασφαλίσουν την προστασία και τα θεμελιώδη δικαιώματα όλων των εθνοτικών και θρησκευτικών κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των χριστιανών και υπογραμμίζει ότι “οποιαδήποτε συνεργασία με τις συριακές αρχές πρέπει να εξαρτάται από απτή και καλή πίστη πρόοδο στην προστασία των πολιτών, στον σεβασμό της ελευθερίας, στα ανθρώπινα δικαιώματα και δικαιώματα των μειονοτήτων”».

Στη συνέχεια, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, έθεσαν τα εξής ερωτήματα στην αντιπρόεδρο-Ύπατη Εκπρόσωπο: «Προτίθεται να αναλάβει συγκεκριμένες διπλωματικές πρωτοβουλίες για την προστασία των θρησκευτικών μειονοτήτων στη Συρία και την αποτροπή παρόμοιων επιθέσεων στο μέλλον; Σκοπεύει να προτείνει την επανεξέταση της στάσης της Ένωσης με την επιβολή κυρώσεων έναντι της προσωρινής κυβέρνησης της Συρίας, υπό το φως των συνεχιζόμενων παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων; Δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι κάθε μορφή ανθρωπιστικής χρηματοδοτικής στήριξης θα τελεί υπό αυστηρή αιρεσιμότητα, συνδεδεμένη με την αποτελεσματική προστασία όλων των θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων, όπως έχει ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο;».