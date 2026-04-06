Ο Νότης Μηταράκης προχώρησε σε δηλώσεις με αφορμή τις εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε στο Action 24, δήλωσε ότι «ουδείς αθώος υποχρεούται να παραιτηθεί από τη θέση του».

Σχολιάζοντας την παραίτησή του, όμως είπε: «Η παραίτησή μου από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου είναι δείγμα ευθιξίας».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε πως «δεν θα κρίνω εγώ τι πιστεύει ο καθένας», τονίζοντας ότι «η υπόθεσή μου θα κριθεί – γρήγορα ελπίζω – από τη Δικαιοσύνη και θα κλείσει αυτός ο φάκελος».