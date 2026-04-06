Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επισκέφθηκε σήμερα, Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026, το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Η Παμμακάριστος» προκειμένου να παραστεί στα εγκαίνια του νέου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ). Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη, η Διοικήτρια της 1ης ΥΠΕ Όλγα Μπαλαούρα, ο Διοικητής του Νοσοκομείου Θρασύβουλος Λαδόπουλος, η βουλευτής Ζωή Ράπτη και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης.



Το έργο, ύψους 2.575.150 ευρώ, αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση που μετασχηματίζει ουσιαστικά τη λειτουργία του Τ.Ε.Π. και των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων. Η αναβάθμιση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την αύξηση των εξεταστικών κλινών από πέντε (5) σε επτά (7), την πλήρη εξοπλιστική τους υποστήριξη (ιατρικά αέρια, κλιματισμός, ηλεκτρικές παροχές), καθώς και τη δημιουργία αυτόνομου και ελεγχόμενου χώρου λειτουργίας του Τ.Ε.Π..

O Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε:

«Σήμερα εγκαινιάζουμε ένα έργο που δίνει στο Νοσοκομείο τη δυνατότητα να διαδραματίσει πολύ μεγαλύτερο ρόλο στη διαχείριση των περιστατικών κατά τις εφημερίες. Δεν πρόκειται απλώς για έναν καλλωπισμό. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι περιοριστήκαμε σε μια νέα οροφή, σύγχρονα κλιματιστικά και καλύτερο φωτισμό. Ωστόσο, δεν είναι μόνο αυτό. Παραδίδουμε σε αυτό το νοσοκομείο —που δεν συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα του Εθνικού Συστήματος Υγείας— ένα πλήρως οργανωμένο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, με σηπτικό χειρουργείο, αίθουσα ανάνηψης και σύστημα διαλογής (triage), ώστε να μπορεί να διαχειρίζεται τα περιστατικά με μεγαλύτερη επάρκεια, ταχύτητα και ασφάλεια, μειώνοντας παράλληλα την ταλαιπωρία των ασθενών. Το έργο αυτό εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο για τη μείωση της ταλαιπωρίας των πολιτών στις εφημερίες.



Παράλληλα, υλοποιείται σε μια λαϊκή γειτονιά, σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο για την ευρύτερη περιοχή. Είμαι ιδιαίτερα περήφανος, καθώς κατά τη διάρκεια της θητείας μου το έργο αυτό ολοκληρώνεται και, μάλιστα, παραδίδεται τρεις μήνες νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, αποδεικνύοντας ότι η Ελλάδα μπορεί, όταν το επιλέγει, να αποτελεί παράδειγμα αποτελεσματικότητας και συνέπειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το γεγονός ότι επενδύουμε σε έργα αυτού του επιπέδου και σε μικρότερα νοσοκομεία αναδεικνύει τη στρατηγική μας επιλογή να αναδιαρθρώσουμε το σύστημα υγείας. Στόχος μας είναι να αποσυμφορήσουμε τα μεγάλα νοσοκομεία και να κατανείμουμε πιο ισορροπημένα την πίεση, δημιουργώντας σταδιακά ένα σύγχρονο και αποδοτικό Εθνικό Σύστημα Υγείας».

Ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, δήλωσε:

«Το νέο, πλήρως αναβαθμισμένο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Θείας Πρόνοιας “Η Παμμακάριστος” παραδίδεται σήμερα στους συμπολίτες μας. Πρόκειται για άλλη μια ουσιαστική παρέμβαση που μετασχηματίζει ουσιαστικά τη λειτουργία του Τ.Ε.Π. και των εξωτερικών ιατρείων, ενισχύοντας τη δυνατότητα του νοσοκομείου να ανταποκρίνεται με μεγαλύτερη ταχύτητα, ασφάλεια και αποτελεσματικότητα στις ανάγκες των ασθενών. Τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών αποτελούν την πρώτη και πιο κρίσιμη γραμμή του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και με αυτή την αναβάθμιση, αποδεικνύουμε πως ενισχύουμε έμπρακτα τη δημόσια υγεία, βελτιώνουμε τις συνθήκες για τους ασθενείς, αλλά και για το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό που δίνει καθημερινά τη μάχη στην πρώτη γραμμή. Δημιουργούμε ένα πιο λειτουργικό και πιο σύγχρονο περιβάλλον, που συμβάλλει στην καλύτερη διαχείριση των περιστατικών και στην ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Το έργο αυτό είναι μία ακόμη ουσιαστική επένδυση στο δημόσιο σύστημα υγείας, που υλοποιείται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.



Αποδεικνύει ότι, όταν οι διαθέσιμοι ευρωπαϊκοί πόροι αξιοποιούνται με σχέδιο, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, μπορούν να μεταφραστούν σε απτά αποτελέσματα με πραγματικό κοινωνικό αποτύπωμα. Συνεχίζουμε με συνέπεια το σχέδιό μας για ένα ΕΣΥ πιο σύγχρονο, πιο λειτουργικό και πιο αξιόπιστο, με παρεμβάσεις που βελτιώνουν ουσιαστικά την καθημερινότητα πολιτών και επαγγελματιών υγείας σε κάθε δημόσια δομή της χώρας».