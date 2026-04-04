Τηλεφώνησα στην ηγεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ υπέρ ζευγαριού αγροτών, που αποκλείστηκε από πληρωμές, ενώ είχε ζώα, ανέφερε σε συνομιλητές του ο βουλευτής Μαγνησίας της ΝΔ, Χρ. Μπουκώρος, το όνομα του οποίου περιλαμβάνεται στη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας και ζητείται, όπως και άλλων δέκα βουλευτών, η άρση ασυλίας του.

Ο κ. Μπουκώρος ο οποίος έλαβε γνώση των σχετικών στοιχείων, που βρίσκονται στη Βουλή, είπε στους συνομιλητές του ότι «Η υπόθεση αφορά ένα ζευγάρι νέων αγροτών το οποίο αποκλείστηκε από τις πληρωμές το 2021, ενώ ελάμβανε νομίμως ενισχύσεις από το 2017 με τετραετές συμβόλαιο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο λόγος ότι ενώ μέχρι το 2020 οι ενδιαφερόμενοι δήλωναν για τις ενισχύσεις νόμιμο οικογενειακό βοσκότοπο με συμβόλαια από το 1900 δηλωμένο στην εφορία για τον οποίο πλήρωναν ΕΝΦΙΑ, λόγω του θανάτου του παππού της οικογένειας το ζευγάρι αποφάσισε να μην δηλώσει ενοικιαστήριο από πεθαμένο.

Απευθύνθηκαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ ζητώντας τεχνική λύση κάνοντας εγκαίρως το αίτημα την άνοιξη του 2021. Η τεχνική λύση δίνεται στον παραγωγό λίγο πριν πληρωθεί και όχι όταν υποβάλλει την αίτηση.

Τέλη Οκτωβρίου είδαν ότι δεν πληρώθηκαν γιατί ο κ. Λιβανός έβγαλε ΚΥΑ που λέει ότι «όσοι είχαν ιδιωτικό βοσκότοπο νοικιασμένο και πέρασαν σε τεχνική λύση αποκλείονται». Και αυτό πέντε μέρες πριν τις πληρωμές. Μια ΚΥΑ που πετάει απ’ έξω κανονικούς παραγωγούς με ζώα και βάζει στο παιχνίδι βοσκοτόπους χωρίς ζώα.

Έκανε ένσταση ο άνθρωπος και λέει «εγώ είμαι νέος και με αφήνετε απλήρωτο» και εκεί παίρνω τηλέφωνο τον Μελά και λέω «είναι δυνατόν να κλωτσάμε νέους ανθρώπους;». Έντεκα μήνες μετά βγήκε η ΚΥΑ Γεωργαντά που λέει τα ακριβώς αντίθετα. Καταργεί την προηγούμενη ΚΥΑ και λέει όσοι έχουν ζώα, παίρνουν κανονικά τις πληρωμές τους. Και πληρώνεται κανονικά ο παραγωγός.

Το ίδιο αίτημα ζητάει και άλλος βουλευτής που είναι στην δικογραφία και ακόμα ένας που δεν αναφέρεται σε αυτή» φέρεται να είπε στους συνομιλητές του ο κ. Μπουκώρος και πρόσθεσε: «Το αίτημα που υπέβαλα ήταν ηθικό, δίκαιο και νόμιμο. Η αναδρομικότητα της ΚΥΑ Λιβανού ήταν που δημιούργησε το πρόβλημα. Είχε καλές προθέσεις, ωστόσο οι αναδρομικότητες πάντα προκαλούν πρόβλημα, ορισμένους ανθρώπους τους “εκτέλεσε”».