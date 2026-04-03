Ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε τη διαβάθμιση των κατηγοριών στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που διαβιβάστηκαν στη Βουλή σε συνέντευξη του το βράδυ της Παρασκευής, επισημαίνοντας ότι ορισμένες υποθέσεις χαρακτηρίζονται «εμφανώς γελοίες», ενώ άλλες κρίνονται «πιο σοβαρές».

Μιλώντας στο Action24, ο υπουργός Υγείας χαρακτήρισε ως σημαντική την απόφαση του πρωθυπουργού να θέσει μια «κόκκινη γραμμή», ώστε οι σχετικές υποθέσεις να εξεταστούν από τη Βουλή και τη Δικαιοσύνη. Παράλληλα, τόνισε ότι η καταπολέμηση του ρουσφετιού παραμένει προτεραιότητα της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι οι παρεμβάσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ αντιμετωπίζονται τώρα. «Μπορώ να σας πω ρουσφέτια από τον 5ο π.Χ αιώνα. Η κυβέρνησή μας έχει πράγματα καταπολεμήσει πάρα πολύ το ρουσφέτι, στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν προλάβαμε να το κάνουμε, το κάνουμε τώρα», ανέφερε.

Αναφερόμενος σε συγκεκριμένες υποθέσεις που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, εξέφρασε απορία για τη διερεύνηση κάποιων περιπτώσεων, όπως εκείνη του Νότη Μηταράκη. «Η υπόθεση Μηταράκη, είναι εξωφρενικό ότι εισαγγελέας ζητά τη διερεύνηση άσκηση διώξεως γιατί ένας πρώην δασολόγος έχει στείλει πολυσέλιδο email εξηγώντας γιατί έχει αδικηθεί ένας του ΟΠΕΚΕΠΕ και η γραμματέας του προωθεί το mail αυτό στο email του υπουργού γράφοντας “να δείτε το συνημμένο”. Αυτό είναι πιθανό ποινικό αδίκημα;», σημείωσε.

Παράλληλα, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στη διαδικασία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, εκφράζοντας ανησυχία για την αποστολή των δικογραφιών τμηματικά, κάτι που, όπως είπε, μπορεί να δημιουργεί πολιτική αβεβαιότητα. «Στέλνει την πρώτη δικογραφία, την δεύτερη, την τρίτη, την πέμπτη. Είναι σα να κρατάει τη χώρα, το πολιτικό σύστημα όμηρο. Έχεις κυρία Παπανδρέου κάτι για βουλευτές; Στείλτα, καν ‘ τα ένα πακέτο και στείλτε όλα μαζί. Αν τις στέλνουν ανά ένα μήνα δεν είναι αυτό πολιτική παρέμβαση; Αυτό αθροιστικά δεν δημιουργεί πολιτικά αναταραχή», σημείωσε.



Ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τους λόγους για τους οποίους κατηγορούνται οι πρώην υπουργοί Καραμανλής και Παπακώστα. «Δεν έχω ιδέα για ποιο λόγο κατηγορούνται Καραμανλής και Παπακώστα».