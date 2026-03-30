Τα τέσσερα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Απριλίου, αποτελώντας την αφετηρία και όχι το τέλος των κυβερνητικών παρεμβάσεων. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε φόρουμ στη Λαμία, τόνισε ότι πρόκειται για την αρχή μιας διαρκούς προσπάθειας στήριξης που θα συνεχιστεί για όσο διάστημα διαρκεί η κρίση. Υπογράμμισε μάλιστα πως, εφόσον οι συνθήκες το καταστήσουν αναγκαίο, η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να εξαντλήσει κάθε δημοσιονομικό περιθώριο, διασφαλίζοντας ότι κανένας πολίτης, καμία επιχείρηση και καμία περιοχή της χώρας δεν θα μείνει χωρίς προστασία.

Προσθέτοντας ότι «δεν εξαντλήσαμε τις δημοσιονομικές δυνατότητές μας, γιατί πρέπει να υπάρχουν άμυνες για τη συνέχεια». Και ανέφερε ότι «μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι η Ελλάδα μπορεί να αντέξει και στη σημερινή συγκυρία».



Ο υπουργός επανέλαβε τα πρώτα μέτρα στήριξης, που έχουν ως εξής:

Πρώτον , προχωρούμε στην Ψηφιακή Κάρτα Καυσίμων, ένα μέτρο που εκτιμάται ότι θα αποφέρει μέσο όφελος περίπου 36 λεπτά ανά λίτρο και καλύπτει περίπου τρεις στους τέσσερις ιδιοκτήτες οχημάτων με βάση και τη μέση κατανάλωση, όπως αποτυπώνεται από τα διαθέσιμα στοιχεία που έχουμε.

, προχωρούμε στην Ψηφιακή Κάρτα Καυσίμων, ένα μέτρο που εκτιμάται ότι θα αποφέρει μέσο όφελος περίπου 36 λεπτά ανά λίτρο και καλύπτει περίπου τρεις στους τέσσερις ιδιοκτήτες οχημάτων με βάση και τη μέση κατανάλωση, όπως αποτυπώνεται από τα διαθέσιμα στοιχεία που έχουμε. Δεύτερον , επιδοτούμε το diesel κίνησης κατά περίπου 20 λεπτά το λίτρο, απευθείας στην αντλία, ώστε να περιοριστεί το κόστος μεταφορών και οι πιέσεις στις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών.

, επιδοτούμε το diesel κίνησης κατά περίπου 20 λεπτά το λίτρο, απευθείας στην αντλία, ώστε να περιοριστεί το κόστος μεταφορών και οι πιέσεις στις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών. Τρίτον , στηρίζουμε τον πρωτογενή τομέα επιχορηγώντας την αγορά λιπασμάτων με 15% επί της αξίας των τιμολογίων, ώστε να συγκρατηθεί το κόστος παραγωγής και να περιοριστούν οι αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων.

, στηρίζουμε τον πρωτογενή τομέα επιχορηγώντας την αγορά λιπασμάτων με 15% επί της αξίας των τιμολογίων, ώστε να συγκρατηθεί το κόστος παραγωγής και να περιοριστούν οι αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων. Τέταρτον, αποζημιώνουμε τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές των εισιτηρίων και να προστατευθεί η νησιωτικότητα. Είναι ζήτημα ισότητας, συνοχής και ανάπτυξης για τα νησιά μας.

Όπως είπε ο κ. Πιερρακάκης, «σήμερα μπορούμε να είμαστε δίπλα στην κοινωνία, ακριβώς επειδή τα προηγούμενα χρόνια μπήκαν ισχυρά θεμέλια στην ελληνική οικονομία. Αυτή η πορεία ήταν αποτέλεσμα σταθερής δημοσιονομικής πολιτικής, αύξησης των επενδύσεων, μείωσης της ανεργίας, καθώς και μιας συστηματικής προσπάθειας να γίνει η οικονομία πιο ανθεκτική, πιο εξωστρεφής και πιο σύγχρονη».



Ο υπουργός ανέφερε ότι η κυβέρνηση, από την πρώτη μέρα του 2019, ουσιαστικά έπρεπε να αναμετρηθεί με μια σειρά από αντιξοότητες. Παρέλαβε μια εξασθενημένη οικονομία με χαμηλή ανάπτυξη, υψηλή ανεργία, περιορισμένες επενδύσεις και μια κοινωνία κουρασμένη από μια δεκαετία κρίσης. Και πριν προλάβει η χώρα να σταθεί ξανά στα πόδια της, ήρθαν και νέες κρίσεις – η πανδημία, η ενεργειακή κρίση του 2022, ο πληθωρισμός, οι γεωπολιτικές εντάσεις – όλα αυτά δοκίμασαν την αντοχή μας, δοκίμασαν την αντοχή της οικονομίας και της κοινωνίας.



Παρά ταύτα, «μέσα σε αυτήν την περίοδο η Ελλάδα δεν γύρισε πίσω. Αντίθετα, η Ελλάδα άλλαξε πορεία. Έγινε πιο ανθεκτική, πιο εξωστρεφής, πιο αξιόπιστη οικονομικά και σήμερα η χώρα βρίσκεται σε τελείως διαφορετική θέση από ό,τι πριν από λίγα χρόνια. Και γι’ αυτό μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι η Ελλάδα μπορεί να αντέξει και στη σημερινή συγκυρία».



Ο κ. Πιερρακάκης είπε, επίσης, ότι «οι μεγάλες κρίσεις φυσικά δεν αντιμετωπίζονται μόνο με οικονομικά μέτρα και στατιστικούς δείκτες. Αντιμετωπίζονται με εμπιστοσύνη, με σταθερότητα, με σχέδιο και με κοινωνική συνοχή. Αυτή είναι και η ευθύνη της οικονομικής πολιτικής και του οικονομικού επιτελείου σήμερα: να ενισχύει την ανθεκτικότητα της οικονομίας και να διασφαλίζει ότι η κοινωνία προχωρά μπροστά με ασφάλεια ακόμη, εγώ θα πω ειδικά, και σε αβέβαιους καιρούς».

Σε περιόδους σαν αυτή που ζούμε σήμερα, πρόσθεσε, δοκιμάζονται οι οικονομίες, δοκιμάζονται οι κοινωνίες, δοκιμάζονται οι κυβερνήσεις. Και σε τέτοιες περιόδους η πολιτική κρίνεται από την αντοχή, από το σχέδιο και από τα αποτελέσματα. Κρίνεται από το εάν μια χώρα καταφέρνει να σταθεί όρθια μέσα στις δυσκολίες, να προστατεύσει την κοινωνία της και να συνεχίσει να προχωρά μπροστά ακόμη και όταν το διεθνές περιβάλλον γίνεται ασταθές και απρόβλεπτο.



Αναφερόμενος στην κρίση στη Μέση Ανατολή, είπε ότι αυτή μονοπωλεί, και δικαίως, το ενδιαφέρον μας. Δεν γνωρίζουμε τη διάρκειά της. Δεν γνωρίζουμε το πλήρες εύρος των επιπτώσεων. Δεν γνωρίζουμε πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να επιστρέψει η κανονικότητα. Γνωρίζουμε όμως κάτι πολύ σημαντικό: κάθε μέρα που περνάει καταγράφονται απώλειες. Όχι μόνο σε κρίσιμες υποδομές, αλλά στην παγκόσμια οικονομία, στην ανάπτυξη, στη σταθερότητα και τελικά στο κόστος ζωής των πολιτών.



Για να έχουμε μια εικόνα τού τι σημαίνει να είναι κλειστά τα Στενά του Ορμούζ, ανέφερε, αρκεί να δούμε μερικά βασικά μεγέθη που τα αφορούν. Από εκεί, υπό κανονικές συνθήκες, περνούν περίπου 20 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα. Η δυνατότητα υποκατάστασης αυτών των ποσοτήτων δεν ξεπερνά τα 4 με 5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Παράλληλα, περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου φυσικού αερίου, περνά επίσης από τα εκεί. Αυτό σημαίνει ότι πρακτικά δεν μιλάμε για μια τοπική ή περιφερειακή κρίση. Μιλάμε για ένα γεγονός που επηρεάζει άμεσα την παγκόσμια οικονομία, τις τιμές της ενέργειας, το κόστος μεταφορών, το κόστος παραγωγής, τον πληθωρισμό και τελικά το εισόδημα των πολιτών σε πολλές χώρες του κόσμου. Γι’ αυτό, τόσο η εθνική μας οικονομία, όσο και οι ευρωπαϊκές οικονομίες, προετοιμάζονται με διαφορετικά σενάρια για να διαχειριστούν την κρίση. «Σε ό,τι μας αφορά, θέλω να το πω καθαρά για ακόμη μία φορά: Ακόμη και στα δύσκολα σενάρια, κανείς δεν θα κληθεί να σηκώσει μόνος του το βάρος. Θα είμαστε δίπλα στους πολίτες. Θα είμαστε δίπλα σας», πρόσθεσε.



Αναφερόμενος στην εικόνα της ελληνικής οικονομίας, δήλωσε ότι «η αλήθεια είναι ότι η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει σταθερά καλύτερες επιδόσεις από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο». Όπως είπε ο υπουργός, «ακούω την κριτική της αντιπολίτευσης, και μάλιστα το ΠΑΣΟΚ, να μας συγκρίνει με τη Βουλγαρία, και πραγματικά αναρωτιέμαι αν μιλούν για την ίδια οικονομία ή για κάποια άλλη. Στην πολιτική μπορεί ο καθένας να έχει τη γνώμη του, αλλά όχι τα δικά του στοιχεία. Και στην οικονομία τα στοιχεία είναι συγκεκριμένα, δεν αλλάζουν ανάλογα με το αφήγημα».



Παραθέτοντας τα σχετικά στοιχεία, ανέφερε τα εξής:

Την περίοδο 2019- 2025 η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται συστηματικά ταχύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτό το λένε τα στοιχεία. Σε απόλυτα μεγέθη, το ελληνικό ΑΕΠ αυξήθηκε περίπου 37%, έναντι περίπου 31% στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η ανεργία μειώθηκε από περίπου 18% το 2019 σε κάτω από 8% το 2025. Η ανεργία βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 18 ετών.

Το πραγματικό κατά κεφαλή διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, αυξήθηκε κατά 14,3% την περίοδο 2019- 2024, υπερδιπλάσιο ποσοστό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (6,6%) και την ευρωζώνη (5,5%). Η Ελλάδα καταγράφει την 6η καλύτερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Και το πιο σημαντικό στοιχείο σε σχέση με αυτή τη συζήτηση, είναι η κατά κεφαλή κατανάλωση στην Ελλάδα αυξήθηκε από 78% του ευρωπαϊκού μέσου όρου το 2019 σε 81% το 2024 και βρίσκεται υψηλότερα από πέντε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η απόλυτη φτώχεια μειώθηκε σημαντικά: το ποσοστό του πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας με σταθερό κατώφλι 2019 μειώθηκε από 17,9% σε 11,3%, δηλαδή μείωση κατά περίπου 6,5 ποσοστιαίες μονάδες.

«Όλα αυτά είναι στατιστικά στοιχεία», πρόσθεσε. Λέγοντας ότι «οφείλουμε να τα αναφέρουμε, ακριβώς για να υπάρχει ποιότητα στο δημόσιο διάλογο και να μπορούμε να θεμελιώνουμε την αλήθεια πίσω από τα στοιχεία. Και τι δείχνουν αυτά τα στοιχεία καθαρά; Δείχνουν καθαρά ότι το βιοτικό επίπεδο στην Ελλάδα – ύστερα από μια υπερδεκαετή κρίση – βελτιώνεται, η οικονομία αναπτύσσεται, η ανεργία μειώνεται και τα εισοδήματα αυξάνονται. Η Ελλάδα έχει βέβαια ακόμη απόσταση να καλύψει, αλλά είμαστε σε πορεία σύγκλισης με την Ευρώπη και όχι σε πορεία απόκλισης».



Στη συνέχεια, ο υπουργός είπε ότι «και αυτή ακριβώς η πρόοδος είναι που μας επιτρέπει σήμερα να ενεργοποιούμε και ένα μεγάλο πακέτο μόνιμων ενισχύσεων, που αφορά εργαζομένους, συνταξιούχους, οικογένειες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αναφέρω, σταχυολογώ τα εξής:

Ο κατώτατος μισθός αυξάνεται στα 920 ευρώ από την 1η Απριλίου 2026, με στόχο τα 950 ευρώ το 2027.

Περίπου 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχοι βλέπουν μόνιμη ετήσια ενίσχυση 250 ευρώ, ενώ 950.000 νοικοκυριά λαμβάνουν επιστροφή ενοικίου.

Παράλληλα, υλοποιήθηκε η μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 50% σε χιλιάδες οικισμούς, αυτό θα πάει στο 100% του χρόνου, πολλοί οικισμοί αφορούν τον νομό Φθιώτιδος καθώς και την Περιφέρεια

Καταργήθηκαν οι χρεώσεις για αναλήψεις από ΑΤΜ και θεσπίστηκε ανώτατο όριο στις χρεώσεις τρίτων παρόχων.

Συνεχίζεται επίσης η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης, καθώς και η ενίσχυση των ελεύθερων επαγγελματιών, των αγροτών και των νησιωτικών περιοχών».

Όλα αυτά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στην περασμένη ΔΕΘ από τον πρωθυπουργό και ήδη εφαρμόζονται, είπε ο κ. Πιερρακάκης, δεν είναι αποσπασματικά, είναι κομμάτι μιας ευρύτερης φορολογικής και εισοδηματικής πολιτικής που συνδυάζει αυξήσεις εισοδημάτων, μειώσεις φόρων και μειώσεις ασφαλιστικών επιβαρύνσεων. Η φορολογική μεταρρύθμιση που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου αποτελεί μια εκτεταμένη παρέμβαση στο φορολογικό σύστημα, με στόχο τη μείωση των φορολογικών βαρών για τα νοικοκυριά, με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά, τη δικαιότερη κατανομή των φόρων και την ενίσχυση γενικά της οικονομικής δραστηριότητας στον τόπο.



Και τη χαρακτήρισε ως τη μεγαλύτερη συνολική μείωση φορολογικών επιβαρύνσεων της Μεταπολίτευσης, και η οποία κατέστη δυνατή επειδή ταυτόχρονα προχωρά η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, αυξάνονται τα δημόσια έσοδα και δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος χωρίς αύξηση φορολογικών συντελεστών. Και έτσι, το μέρισμα της ανάπτυξης επιστρέφει στους πολίτες, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Και αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό: καμία ανάπτυξη δεν έχει νόημα αν δεν τη νιώθουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους.



Στη συνέχεια, ο υπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα σήμερα είναι μια διαφορετική χώρα παρά το προβλήματα, παρά τις εκκρεμότητες οι οποίες ακόμη υπάρχουν και επιλύονται σταδιακά. Είναι μια διαφορετική χώρα γιατί έχει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, έχει μεγαλύτερη αξιοπιστία- και ναι, έχει μεγαλύτερη σταθερότητα. Σε έναν ταραγμένο κόσμο, η αξία της σταθερότητας διατρανώνεται γίνεται ακόμη πιο ευδιάκριτη και ακόμη πιο ορατή και πρέπει να παραμείνουμε μια τέτοια χώρα. Σε έναν κόσμο κρίσεων, η Ελλάδα πρέπει να είναι μια χώρα ασφάλειας. Σε έναν κόσμο μεγάλων αλλαγών, πρέπει επίσης να είναι και μια χώρα προοπτικής.



Σύμφωνα με τον υπουργό, βεβαίως η Ελλάδα δεν κινείται μόνη της. Κινείται μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και μέσα στις ευρωπαϊκές αποφάσεις. Και η Ευρώπη βρίσκεται και αυτή μπροστά σε μια δύσκολη εξίσωση. Από τη μία πλευρά, η κρίση στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις στην ενέργεια και στο εμπόριο δημιουργούν πιέσεις στις οικονομίες και στα εισοδήματα των πολιτών. Από την άλλη πλευρά, απαιτείται προσοχή ώστε η στήριξη των οικονομιών να συμβαδίζει με τη δημοσιονομική σταθερότητα.



Η ευρωπαϊκή κατεύθυνση, επεσήμανε, υπό αυτήν την έννοια, είναι απολύτως σαφής: στοχευμένα μέτρα στήριξης για όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, προστασία της κοινωνικής συνοχής, αλλά ταυτόχρονα υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική ώστε μια ενεργειακή ή γεωπολιτική κρίση να μη μετατραπεί σε δημοσιονομική κρίση. Ωστόσο, αν η κρίση βαθύνει ή παραταθεί, είναι προφανώς πολύ πιθανό η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει νέες κοινές πρωτοβουλίες.



Η Ευρώπη μπορεί πολλές φορές να κινείται αργά, ανέφερε ο κ. Πιερρακάκης, ωστόσο όταν βρίσκεται μπροστά σε μεγάλες κρίσεις, τελικά παίρνει μεγάλες αποφάσεις. Και σε αυτές τις αποφάσεις, η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια δεν είναι απλώς παρούσα. Είναι μια χώρα που συμμετέχει ενεργά, που έχει λόγο και φωνή. Για την Ελλάδα, η Ευρώπη δεν είναι απλώς ένα θεσμικό πλαίσιο ή μια αγορά. Είναι ο μεγάλος πολλαπλασιαστής των εθνικών μας δυνατοτήτων. Είναι η σταθερότητα του ευρώ, είναι οι ευρωπαϊκοί πόροι που χρηματοδοτούν έργα και επενδύσεις, είναι οι κοινές πολιτικές για την ενέργεια, την κλιματική μετάβαση, την άμυνα, την ψηφιακή οικονομία και το ψηφιακό κράτος.



Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός και στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Κατ’ αρχάς είπε ότι όσα ανέφερε για την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας, για τις επενδύσεις, για τους ευρωπαϊκούς πόρους και για τη σταθερότητα της χώρας δεν αφορούν μόνο τους δείκτες της οικονομίας ή τις μεγάλες επιχειρήσεις. Έχουν άμεση εφαρμογή στην τοπική οικονομία, στην καθημερινότητα των πολιτών. Γιατί μια πραγματικά ισχυρή εθνική οικονομία δεν φαίνεται μόνο στην πρωτεύουσα της χώρας, φαίνεται συνολικά στις Περιφέρειες, στις πόλεις, στις τοπικές επιχειρήσεις, στις θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε κάθε περιοχή της χώρας, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, επεσήμανε, βρίσκεται σε εξέλιξη ένας ευρύτερος αναπτυξιακός σχεδιασμός, ο οποίος υλοποιείται μέσα από τρεις βασικούς άξονες έργων και παρεμβάσεων: