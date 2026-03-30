Μαθητές της ΣΤ’ τάξης του ακριτικού δημοτικού σχολείου Ριζίων του Έβρου, δέχθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, στο πλαίσιο τετραήμερης επίσκεψής τους στην Αθήνα.

Οι οκτώ μαθητές, συνοδευόμενοι από τους γονείς τους και δύο εκπαιδευτικούς, ξεναγήθηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο και συνομίλησαν με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την ιστορία του κτιρίου, τις αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας και τις βασικές αρχές του πολιτεύματος.

Απευθυνόμενος στους νεαρούς μαθητές και τους συνοδούς τους, ο Κωνσταντίνος Τασούλας ανέφερε: «Με χαρά και ιδιαίτερη τιμή καλωσορίζω εσάς που προστατεύετε το έθνος. Ζείτε και φυλάτε τα σύνορα, εκεί όπου αρχίζει η χώρα μας».

Τα μέλη της εκπαιδευτικής εκδρομής συνόδευε ο εφοπλιστής Πάνος Λασκαρίδης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο οποίος στηρίζει τις δράσεις αλλά και τις ανάγκες σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό του ακριτικού σχολείου.