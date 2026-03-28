Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε απόψε τηλεφωνική συνομιλία με τον υπουργό Εξωτερικων του Ιράν Σεγέντ Αμπάς Αραγτσί .

Σύμφωνα με ανάρτηση του ΥΠΕΞ στο Χ ή συζήτηση επικεντρώθηκε στην κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε την ανάγκη για διπλωματική λύση και για πλήρη σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.

Από την πλευρά του, ο Αραγτσί εξέθεσε τις θέσεις του Ιράν, ενώ ο Έλληνας ΥΠΕΞ τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι δεν νοείται να θεωρείται η Ελλάδα εχθρική χώρα για το Ιράν και, σύμφωνα με πληροφορίες, εξέφρασε την ελληνική ευαισθησία για το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός ελληνικών πλοίων βρίσκονται αποκλεισμένα στον Περσικό Κόλπο και πρέπει να υπάρξει ασφάλεια για τα πλοία και τα πληρώματά τους.

Εξετάστηκαν επίσης και οι διεργασίες στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπου η Ελλάδα είναι μη μόνιμο μέλος.

Επίσης, ο κ. Γεραπετρίτης εξέφρασε την ελπίδα ότι σύντομα θα επικρατήσει η ειρήνη και η σταθερότητα στην περιοχή.

Σημειώνεται ότι οι δύο υπουργοί είχαν επαφές και το προηγούμενο διάστημα, καθώς ο κ. Αραγτσί είχε συμμετάσχει και σε συνάντηση του σχήματος των χωρών των αρχαίων πολιτισμών στη Νέα Υόρκη, που είχε προεδρεύσει ο Γιώργος Γεραπετρίτης.