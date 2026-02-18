Την πρόθεσή του να προσφύγει επί της δευτεροβάθμιας απόφασης, στην υπόθεση ασύλου του Β.Ι. Γιαϊλαλί, εφόσον δεν προκύπτουν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, εξέφρασε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, απαντώντας στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του προέδρου της Κ.Ο. Νίκη, Δημητρίου Νατσιού, με θέμα «Ακατανόητη και ανάλγητη η απόφαση της Κυβέρνησης για απέλαση του ελληνικής καταγωγής Βασίλη Ιωάννη Γιαϊλαλί».

«Είναι από τις υποθέσεις που θα ζητήσω να μελετήσω και πρόθεσή μου είναι να προσφύγω. Αλλά για να προσφύγω θα πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια ότι όταν ήταν κομάντο των τουρκικών δυνάμεων, πριν συλληφθεί από τους Κούρδους, διότι συνελήφθη και ακολουθεί μετά όλη αυτή η μεταμέλεια, [. . .] δεν έκανε πράξεις κατά της ανθρωπότητας εις βάρος των Κούρδων» είπε ο κ. Πλεύρης.

Αυτές οι καταγγελίες προφανώς έρχονται από τους Τούρκους, σχολίασε ο κ. Νατσιός, σύμφωνα με τον οποίο, ο Βασίλης-Ιωάννης Γιαϊλαλί είναι «η περίπτωση ενός Έλληνα, που γεννήθηκε ως Τούρκος και πολέμησε με τον τουρκικό στρατό, έφτασε να βιώσει τις ίδιες τις ακρότητες, τις θηριωδίες συναδέλφων του Τούρκων, τις κατήγγειλε και γι’ αυτό τον κυνηγούν οι Τούρκοι». Μεταφέροντας μάλιστα τα λόγια του, είπε ότι υποβλήθηκε σε βασανιστήρια στις στρατιωτικές φυλακές της Τουρκίας, γιατί μίλησε για τις σφαγές των Ελλήνων, των Αρμενίων, των Ασσυρίων και των Κούρδων και ότι αγωνίστηκε για την αναγνώριση της γενοκτονίας.

Ανταπαντώντας, ο κ. Πλεύρης ανέφερε ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο στον φάκελο της αίτησης ασύλου που να συνδέεται με πληροφορίες από τις τουρκικές αρχές, οι οποίες, άλλωστε δεν αποδέχονται ότι ο στρατός τους έχει διαπράξει εγκλήματα.

«Όλα είναι από τις αφηγηματικές καταθέσεις του ίδιου του αιτούντος. Το ότι κάποιος, πριν ανακαλύψει τη μητέρα πατρίδα Ελλάδα, υπηρέτησε την Τουρκία, και την υπηρέτησε εθελοντικά ως καταδρομέας-κομάντο σε συγκεκριμένες αποστολές για τα κουρδικά χωριά, και αφηγηματικά ο ίδιος περιγράφει, τί έλαβαν χώρα σε αυτά τα χωριά από τον ίδιο, και από άλλους, πράξεις ειδεχθείς, που είδε, αλλά και πράξεις οι οποίες αποδέχεται ο ίδιος ότι συμμετείχε, αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να απαντηθούν», τόνισε ο κ. Πλεύρης και πρόσθεσε: «Αυτός ήταν ο λόγος που έκρινε η ελέγκτρια ότι εάν έχουν διαπραχθεί αυτά, που κατά την κρίση της έχουν διαπραχθεί, δεν μπορεί να πάρει (είτε) άσυλο είτε επικουρική προστασία. Επ’ αυτών θα προσφύγει ο αιτών. Και ευελπιστώ ότι αυτά, επειδή την απόφαση την έχει, θα τα απαντήσει».