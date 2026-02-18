Η επίσκεψη του πρωθυπουργού της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, το 2023 στην Αθήνα άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις της Ελλάδας με την ανερχόμενη υπερδύναμη της Ασίας και που ανταποδίδεται αύριο με την επίσκεψη του πρωθυπουργού, προκειμένου να συμμετάσχει σε μεγάλο διεθνές συνέδριο με τίτλο «AI Impact Summit» που είναι επικεντρωμένο στην επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης.

Στο περιθώριο του συνεδρίου, Μητσοτάκης και Μόντι προβλέπεται να έχουν διμερή συνάντηση, την ώρα που και η Ευρωπαϊκή Ένωση προσεγγίζει έτι περαιτέρω την πολυπληθέστερη χώρα του πλανήτη μέσω νέας συμφωνίας που υπεγράφη πρόσφατα κατά τη διάρκεια Συνόδου Ευρωπαϊκής Ένωσης–Ινδίας στο Νέο Δελχί, παρουσία της προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Goldman Sachs, η Ινδία αναμένεται να γίνει η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο μέχρι το 2075.

Η επίσκεψη του Μόντι ήταν η πρώτη επίσκεψη Ινδού ηγέτη στη χώρα μας μετά από 40 χρόνια. Η τελευταία ήταν εκείνη της Ίντιρα Γκάντι το 1983. Η ινδική κοινότητα της Ελλάδας, η οποία αριθμεί περίπου 12.000 άτομα, του επιφύλαξε μία θερμή υποδοχή με τον ίδιο τον Μόντι να αναρτά στον λογαριασμό του στο Χ φωτογραφίες από το ζεστό αυτό καλωσόρισμα.

Ανάμεσα στα ιστορικά τοπία της Ελλάδας, η ζεστασιά και η φιλοξενία της ινδικής κοινότητας λάμπει έντονα. Τους ευχαριστώ από καρδιάς για το θερμό καλωσόρισμα. pic.twitter.com/3srypm4ff9 — Narendra Modi (@narendramodi) August 25, 2023

Η Ελλάδα και η Ινδία έχουν ξεκινήσει συστηματικά τη διαδικασία αναβάθμισης της συνεργασίας τους με έμφαση στους τομείς άμυνας και κυβερνοασφάλειας, στις υποδομές, στην παιδεία, με τον ίδιο τον πρωθυπουργό να θέτει ως πρώτο στόχο τον διπλασιασμό άμεσα του διμερούς εμπορίου και την Ινδία να αντιμετωπίζει τη χώρα μας ως μία σημαντική οικονομική, εφοδιαστική και στρατηγική πύλη εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης. Πριν από λίγες ημέρες η αεροπορική εταιρεία IndiGo πραγματοποίησε την πρώτη –ιστορική– απευθείας πτήση από τη Βομβάη προς την Αθήνα.

Πόσο καλά ξέρουμε οι Έλληνες τη χώρα αυτή; Η Ινδία έχει μακραίωνη ιστορία και σπουδαίο πολιτισμό. Ο διάσημος Βρετανός οικονομολόγος, Άνγκους Μάντισον, είχε υπολογίσει ότι υπήρξε η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου για μιάμιση χιλιετία. Η Κίνα την ξεπέρασε το 1820, αλλά οι δύο αυτοί γίγαντες της Ανατολής παρέμειναν οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου μέχρι και το 1870, όταν τότε η Μεγάλη Βρετανία αναδείχθηκε ως η σημαντικότερη οικονομική δύναμη του κόσμου, με τον τίτλο αυτόν να περνάει τελικά στις ΗΠΑ μέχρι το 1900. Όλα συνηγορούν πάντως στο ότι η Ινδία αυτή τη στιγμή ετοιμάζεται να επανακάμψει. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Κατά τη διάρκεια των 15 ετών που προηγήθηκαν της COVID-19, η Ινδία διατήρησε πραγματικό ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ της τάξεως του 8% σε σύγκριση με το λιγότερο από 2% που είχαν οι ΗΠΑ. Την ίδια στιγμή βρίσκεται στην πιο ευνοϊκή συγκυρία, καθώς με κατά κεφαλήν ΑΕΠ λιγότερο από το 20% της Κίνας και λιγότερο από το 5% των ΗΠΑ έχει τεράστιες ευκαιρίες ανάπτυξης μέσα από την αύξηση της παραγωγικότητας του ανθρώπινου δυναμικού. Ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, που την επισκέφτηκε πολύ πρόσφατα, είπε ότι η Ινδία ως χώρα παρουσιάζει ένα τεράστιο ενδιαφέρον και ότι είναι μια σχέση στρατηγική. «Νομίζω ότι για την Ελλάδα το να έχει μια στενή επαφή με μια χώρα ενός δισ. τετρακοσίων εκατομμυρίων κατοίκων, με Ένοπλες Δυνάμεις που αγγίζουν σχεδόν το 1,5 εκατομμύριο, είναι κάτι το εξαιρετικά σημαντικό.

Επίσης μοιραζόμαστε συστήματα. Η ινδική Πολεμική Αεροπορία επίσης διαθέτει Rafale, όπως και εμείς. Τον Σεπτέμβριο του 2023, εκατομμύρια Ινδοί κοίταζαν τις οθόνες των τηλεοράσεών τους για να παρακολουθήσουν μία ιστορική στιγμή, τον ινδικό πύραυλο Chandrayaan-3 να προσσεληνώνεται με επιτυχία στον Νότιο Πόλο της Σελήνης. Μόλις λίγες ημέρες πριν είχε προηγηθεί η συντριβή του διαστημικού σκάφους της Ρωσίας στην ίδια ανεξερεύνητη περιοχή της Σελήνης. Κάπως έτσι η ασιατική χώρα εισήλθε στην κλειστή λέσχη των μεγάλων διαστημικών δυνάμεων.

Ας μην ξεχνάμε ασφαλώς και το Bollywood, με την Αθήνα να έχει ήδη παρουσιάσει επενδυτικά κίνητρα για τη στήριξη της οπτικοακουστικής παραγωγής και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, φυσικά σκηνικά, υποδομές, επαγγελματίες, που καθιστούν την Ελλάδα ιδανικό προορισμό για οπτικοακουστικά έργα. Το Bollywood είναι μια οπτικοακουστική βιομηχανία που η αξία της ξεπερνάει τα 80 δισεκ. δολάρια, και η οποία απευθύνεται σε πάνω από 500 εκατομμύρια ανθρώπους στην Ινδία. Το 2024, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό «Times Now» στην Ινδία ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε αναφερθεί στο γεγονός πως στην Ελλάδα υπάρχουν πολλά μέρη που θα μπορούσαν να γυριστούν ταινίες Bollywood, αλλά και εξαιρετικά για να παντρευτεί κανείς. «Η Ελλάδα είναι δημοφιλής για γάμους, σε νησιά όπως η Σαντορίνη. Προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε την κινηματογραφική σας βιομηχανία να γυρίζει περισσότερες ταινίες στην Ελλάδα, για να κάνουμε την Ελλάδα πιο αναγνωρίσιμη. Οι δυνατότητες για τους Ινδούς να ανακαλύψουν την Ελλάδα σε αυτό το συγκεκριμένο πλαίσιο είναι τεράστιες. Υπάρχουν πολλά άλλα μέρη όπου το Bollywood μπορεί να γυρίσει ταινίες και πολλά άλλα μέρη που αξίζει να επισκεφθείτε», κατέληξε με νόημα.