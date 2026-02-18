Στην Ινδία θα βρίσκεται για το επόμενο διήμερο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνδυάζοντας τη συμμετοχή του σε κορυφαία διεθνή σύνοδο για την Τεχνητή Νοημοσύνη με υψηλού επιπέδου διμερείς επαφές που ενισχύουν τη στρατηγική σύμπλευση Ελλάδας – Ινδίας.

Στο επίκεντρο της παγκόσμιας συζήτησης για την ΑΙ

Ο Έλληνας πρωθυπουργός θα λάβει μέρος στο India AI Impact Summit 2026, μία διοργάνωση που φιλοδοξεί να διαμορφώσει τον παγκόσμιο οδικό χάρτη για τη διακυβέρνηση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Στη σύνοδο συμμετέχουν περίπου 20 αρχηγοί κρατών, αντιπροσωπείες από περισσότερες από 100 χώρες και δεκάδες επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών.

Η ινδική πλευρά επιδιώκει μέσω της διοργάνωσης να εδραιώσει τον ρόλο της χώρας ως πρωταγωνιστή στη διεθνή ρύθμιση της ΑΙ, προωθώντας ένα μοντέλο που συνδυάζει καινοτομία, βιωσιμότητα και κοινωνική συνοχή.

Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι η ελληνική παρουσία σε αυτό το φόρουμ αποτελεί στρατηγική επιλογή, καθώς η ΑΙ αναμένεται να επηρεάσει καθοριστικά τη γεωοικονομική ισχύ των κρατών τις επόμενες δεκαετίες. Η Αθήνα επιδιώκει να τοποθετηθεί στον πυρήνα των εξελίξεων, ενισχύοντας τον ρόλο της ως γέφυρα της Ευρώπης με τον Παγκόσμιο Νότο.

Επαφές με την «αιχμή» της τεχνολογίας

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να πραγματοποιήσει σειρά συναντήσεων με κορυφαίους παράγοντες της διεθνούς τεχνολογικής σκηνής και η επαφή που ξεχωρίζει είναι αυτή με τον ελληνικής και κυπριακής καταγωγής Michael Kratsios, στενό συνεργάτη του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και επικεφαλής του Γραφείου Επιστήμης και Τεχνολογικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου.

Επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει ραντεβού με εκπροσώπους τεχνολογικών κολοσσών μεταξύ των οποίων:

Ο Demis Hassabis, επικεφαλής της Google DeepMind

Ο Brad Smith, αντιπρόεδρος της Microsoft

Ο Mati Staniszewski, συνιδρυτής και CEO της ElevenLabs

Ο Sam Altman, επικεφαλής της OpenAI

Ο Arthur Mensch, ιδρυτής της Mistral AI

Νέα ώθηση στη στρατηγική σχέση με την Ινδία

Στο περιθώριο της συνόδου, ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Ινδό ομόλογό του Ναρέντρα Μόντι, συνεχίζοντας τον διάλογο που ξεκίνησε με την αναβάθμιση των διμερών σχέσεων σε στρατηγική εταιρική σχέση.

Τα τελευταία χρόνια Αθήνα και Νέο Δελχί έχουν διευρύνει τη συνεργασία τους σε άμυνα, ασφάλεια, εμπόριο, επενδύσεις, τεχνολογία, εκπαίδευση και τουρισμό. Η Ελλάδα ενισχύει παράλληλα τη διπλωματική της παρουσία με νέα προξενεία στη Βομβάη και τη Μπανγκαλόρ, επιβεβαιώνοντας τη βαρύτητα που αποδίδει στην ινδική αγορά.

Στρατηγικός στόχος της Αθήνας είναι να αναδειχθεί σε βασική πύλη του Ινδο-Ειρηνικού προς την Ευρώπη, αξιοποιώντας τη γεωγραφική της θέση στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στον Διάδρομο Μέσης Ανατολής–Ινδίας–Ευρώπης (IMEC), όπου η Ελλάδα φιλοδοξεί να διαδραματίσει ρόλο-κλειδί.

Πεδίο ευκαιρίας η ινδική αγορά για την ελληνική οικονομία

Με πληθυσμό που προσεγγίζει το 1,5 δισ. καταναλωτές, η Ινδία αποτελεί σημαντικό πεδίο ανάπτυξης για τις ελληνικές εξαγωγές. Παράλληλα, ινδικές επιχειρήσεις εξετάζουν ή υλοποιούν επενδυτικά σχέδια στην Ελλάδα, με έμφαση σε τομείς όπως οι υποδομές και η τεχνολογία.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη συνεργασία στον τομέα της αμυντικής καινοτομίας, καθώς και στην προσέλκυση Ινδών φοιτητών και εργαζομένων σε κρίσιμους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπως η γεωργία, ο τουρισμός και οι κατασκευές.