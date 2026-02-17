Τις θέσεις του για όλα τα τρέχοντα ζητήματα και για τα εθνικά θέματα εξέφρασε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κώστα Τασούλα, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Σύμφωνα με κύκλους του πρώην πρωθυπουργού:

«Ο Αντώνης Σαμαράς ανέφερε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την εθνική ανάγκη για αντιμετώπιση μιας σειράς άλυτων, ουσιαστικών προβλημάτων της χώρας, όπως το δημογραφικό, με ιδιαίτερη αναφορά στην ερήμωση της Θράκης σε συνδυασμό με την Τουρκική διείσδυση στην περιοχή, την ακρίβεια που καλπάζει και μειώνει την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων, την ανεπαρκή χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το κόστος παραγωγής των επιχειρήσεων, το κόστος της ενέργειας στα νοικοκυριά, καθώς και το αγροτικό και διατροφικό ζήτημα, με ειδική αναφορά στη συμφωνία Μερκοσούρ».

Για την εξωτερική πολιτική, ο Αντώνης Σαμαράς επανέλαβε τη θέση του ότι κινείται σε λάθος κατεύθυνση και εξέφρασε βαθύτατη ανησυχία για τα εθνικά θέματα. Επισήμανε ότι η πρόσφατη επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Τουρκία, σε συνδυασμό με τις δηλώσεις που ακολούθησαν και την πραγματικότητα επί του πεδίου, ενίσχυσαν την αίσθηση κινδύνου παγίωσης τετελεσμένων σε βάρος της Ελλάδας. Τόνισε, επίσης, ότι οι συνεχείς αναφορές στη δήθεν «θετική ατζέντα» και η επίκληση της Συνθήκης των Αθηνών περί Φιλίας, κατά την εκτίμησή του, ουσιαστικά «ξεπλένουν» την Τουρκία στα μάτια της διεθνούς πολιτικής σκηνής και της κοινής γνώμης, ενώ, όπως είπε, δεν μπορεί να αγνοείται η κλιμάκωση των Τουρκικών απαιτήσεων και διεκδικήσεων, όχι μόνο επί χάρτου αλλά και επί του πεδίου.

Ειδικότερα, ο Αντώνης Σαμαράς στάθηκε, μεταξύ άλλων, στα εξής σημεία:

α) Στην αναφορά του πρωθυπουργού για επίλυση των διαφορών σε «διεθνές δικαιοδοτικό όργανο». Όπως σημείωσε, η θέση της Ελλάδας είναι ότι η μία και μόνη διαφορά μπορεί να επιλυθεί στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Προϋπόθεση, όμως, είναι η αποδοχή από την Τουρκία του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και η υπογραφή σχετικού συνυποσχετικού, που θα κυρωθεί από τα Κοινοβούλια. Δεδομένου ότι η Τουρκία δεν αποδέχεται το Δίκαιο της Θάλασσας, ο Αντώνης Σαμαράς υποστήριξε ότι δεν τίθεται θέμα περαιτέρω συζήτησης και ότι το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε συνέχεια.

β) Στην αναφορά σε συνεργασία για το Μεταναστευτικό με την Τουρκία, την ώρα που, όπως υποστήριξε, παρατηρείται εργαλειοποίηση του ζητήματος από τους γείτονες. Ως πρόσφατο παράδειγμα ανέφερε την τραγωδία στη Χίο, όπου, όπως είπε, η Τουρκία από την πρώτη στιγμή έθεσε θέμα δικαιοδοσίας στην έρευνα και διάσωση. Έθεσε το ερώτημα γιατί δεν καταδικάστηκε αυτή η εργαλειοποίηση και γιατί δεν ζητήθηκε από την Τουρκία να αναλάβει τις ευθύνες της, ώστε να μην χρησιμοποιεί ανθρώπινες ζωές για πολιτικούς λόγους.

γ) Στη δέσμευση της κοινής δήλωσης για «μηχανισμούς επικοινωνίας» με στόχο την «εξάλειψη αδικαιολόγητων πηγών έντασης προς αποφυγή κλιμάκωσης και κινδύνων». Ρώτησε τι σημαίνει αυτό στην πράξη και αν υπονοεί προσυνεννόηση. Έθεσε, επίσης, το ερώτημα ποιες θεωρούνται «πηγές έντασης», σημειώνοντας ότι, κατά την Τουρκία, τέτοιες είναι η άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων πέραν των 6 ναυτικών μιλίων, οι θαλάσσιες έρευνες, η χωροταξία και η πόντιση καλωδίων. Αναρωτήθηκε αν για αυτά θα απαιτείται προσυνεννόηση, καθώς και αν η Ελλάδα θεωρεί πηγή έντασης τις Τουρκικές έρευνες στην περιοχή μεταξύ Λιβύης και Κρήτης, το τουρκολιβυκό μνημόνιο και το Κυπριακό.

δ) Στην αναφορά ότι «οι δύο χώρες εξέφρασαν την αποφασιστικότητά τους να αξιολογήσουν υφιστάμενες ευκαιρίες συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας, ιδίως στη διασύνδεση ηλεκτρικής ενέργειας και στις ανανεώσιμες πηγές, με στόχο την ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας». Έθεσε το ερώτημα τι σημαίνει αυτό, αν ενδέχεται να προϋποτίθεται άδεια της Τουρκίας ακόμη και για το καλώδιο στην Κάσο, κάτι που, όπως είπε, θα ισοδυναμούσε με εμπράκτως αποδοχή Τουρκικής δικαιοδοσίας. Διατύπωσε, επίσης, την ανησυχία μήπως ανοίγει δρόμος για συνδιαχείριση ενεργειακών πηγών στον διάδρομο του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου.

ε) Στην παντελή έλλειψη καταδίκης της Τουρκικής NAVTEX επ’ αόριστον, η οποία, όπως ανέφερε, διχοτομεί πρακτικά το Αιγαίο, διερωτώμενος γιατί δεν υπήρξε σχετική καταδίκη.

στ) Στο ότι, όπως υποστήριξε, δεν έγινε αναφορά από την ελληνική πλευρά στις συνεχιζόμενες θηριωδίες κατά του Χριστιανικού πληθυσμού στη Συρία.

Ο Αντώνης Σαμαράς τόνισε ότι η Ελλάδα έπρεπε εξαρχής να μετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ, ιδίως από τη στιγμή που σε αυτό συμμετέχουν Τουρκία, Ισραήλ, Κύπρος, Βουλγαρία, Ιταλία και άλλες χώρες, υπογραμμίζοντας ότι δεν θα έπρεπε να δίνει διαρκώς την εντύπωση πως σύρεται.

Για τη συνταγματική αναθεώρηση, ο Αντώνης Σαμαράς ανέφερε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι δεν πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο κομματικών στοχεύσεων και ότι δεν πρέπει να διεξάγεται με όρους καθαρά επικοινωνιακούς.