Ο Στέφανος Κασσελάκης ξεκαθάρισε πως το κόμμα του θα κατέβει αυτόνομα στις επόμενες εκλογές, αποκλείοντας τη συνεργασία «με κόμματα ή προσωπικότητες που έχουν φέρει την Ελλάδα στη σημερινή κατάσταση».

Παράλληλα, εξαπέλυσε νέα επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας πως «δεν έχει ιδέα τι ακριβώς είναι το καινούργιο το οποίο πρεσβεύει».

Ειδικότερα, σχολιάζοντας τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα σε συνέντευξή του στα Παραπολιτικά 90,1, δήλωσε: «Αν ένας άνθρωπος που παραιτείται, υπονομεύει τον διάδοχό του και επανέρχεται με re-branding, θεωρούμε ότι αυτό είναι η λύση για το μέλλον, δημοκρατία έχουμε, θα κριθεί. Εγώ δεν έχω ιδέα τι ακριβώς είναι το καινούργιο το οποίο πρεσβεύει ο κ. Τσίπρας».

Ερωτηθείς για το αν υπάρχει περιθώριο συνεργασίας με το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, είπε: «Εμείς περάσαμε από το συνέδριό μας τις κόκκινες γραμμές για οποιαδήποτε συμφωνία. Όπως και στο εξωτερικό, η λέξη συνεργασία ίσως να παραπλανεί λίγο γιατί δεν λέμε για cooperation government αλλά για coalition government, κυβερνήσεις συνασπισμού, και νομίζω ότι είναι μια μεγάλη διαφορά αυτή, διότι δεν σημαίνει ότι κάποιος πρέπει να συνεργάζεται επειδή συμπαθεί ο ένας αρχηγός τον άλλο, αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία βάσει των αποτελεσμάτων που θα μας δώσει ο ελληνικός λαός».

Κληθείς να σχολιάσει τις φήμες περί επιστροφής του στην Αμερική, αν το κόμμα του δεν μπει στη Βουλή, ο κ. Κασσελάκης υποστήριξε: «Δικαίωμά μου είναι να ασχοληθώ με την πολιτική, δικαίωμά σας είναι να ψηφίσετε ή να μην ψηφίσετε», προσθέτοντας ότι δεν τον ενδιαφέρουν οι δημοσκοπήσεις.

«Εγώ ξέρω ότι έλεγαν ότι θα έχανα από την Έφη Αχτσιόγλου, έλεγαν ότι θα είχαμε 8% στις ευρωεκλογές, τελικά ήταν 15%, και ξέρετε ότι αυτόν τον αγώνα τον έκανα σχεδόν μόνος μου σε σχέση με τα υπόλοιπα στελέχη τα παραδοσιακά του ΣΥΡΙΖΑ, συνεπώς δεν έχω να αποδείξω κάτι περισσότερο σε κανέναν, ότι έχω να αποδείξω θα το αποδείξω στις επόμενες εθνικές εκλογές», είπε.