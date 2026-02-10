Σε μια κίνηση που ξεπερνά τα διπλωματικά θέσμια, ο Χακάν Φιντάν επιχείρησε να «χαρτογραφήσει» το υπουργικό συμβούλιο της Ελλάδας, διαχωρίζοντας τα στελέχη της κυβέρνησης σε εκείνους που «θέλουν και μπορούν» και σε εκείνους που υποτίθεται πως «φρενάρουν» τη διαδικασία προσέγγισης.

Η στοχοποίηση του Νίκου Δένδια, την οποία η Άγκυρα παρουσιάζει ως εμπόδιο, αναδεικνύει την ενόχληση της τουρκικής πλευράς για τις σταθερές θέσεις του Υπουργείου Άμυνας.

Το «φωτογράφισμα» και η προσπάθεια διχασμού

Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, απατώνγτας στον διευθυντή της HURRIYET, Αχμέτ Χακάν, δεν δίστασε να υποδείξει ποια πρόσωπα θεωρεί συμβατά με τις τουρκικές επιδιώξεις, αφήνοντας σαφείς αιχμές για το εσωτερικό πολιτικό περιβάλλον στην Ελλάδα.

«Πιστεύω ειλικρινά ότι τόσο ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης όσο και ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης έχουν την πρόθεση και την ικανότητα να λύσουν αυτό το πρόβλημα, δηλαδή να πάνε το θέμα ακόμα παραπέρα, αλλά…» ανέφερε ο Φιντάν, ανοίγοντας τον δρόμο για την επίθεση που ακολούθησε.

Όταν η συζήτηση έφτασε στο πρόσωπο του Νίκου Δένδια, ο Φιντάν επέλεξε να τον παρουσιάσει ως μέρος ενός συστήματος που επενδύει στον πολιτικό ανταγωνισμό και το «κόστος», αντί για τη λύση:

«Υπάρχει αυτός, υπάρχει το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι εκτός από αυτόν, οπότε αυτό το πολιτικό περιβάλλον και ο πολιτικός ανταγωνισμός δυστυχώς δεν δημιουργεί ένα περιβάλλον που να ευνοεί την επίλυση τέτοιων στρατηγικών προβλημάτων στην ελληνική πολιτική.

Δηλαδή οι ηγέτες που έρχονται βρίσκονται σε ένα διαρκές δίλημμα ανάμεσα στην επίλυση αυτού του ιστορικού προβλήματος και του πολιτικού κόστους».

Η πίεση μέσω των «δημιουργικών λύσεων»

Η τοποθέτηση αυτή, που έρχεται αμέσως μετά τις προκλητικές δηλώσεις του Ομέρ Τσελίκ για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, δείχνει μια συντονισμένη προσπάθεια της Άγκυρας να επιβάλει τη δική της ατζέντα. Ο Φιντάν υποστήριξε ότι η Τουρκία έχει ήδη παρουσιάσει «δημιουργικές λύσεις» στις άτυπες συναντήσεις, επιχειρώντας να εμφανίσει την ελληνική πλευρά ως τη μόνη υπεύθυνη για τη στασιμότητα λόγω εσωτερικών πολιτικών ισορροπιών.

«Εμείς τους έχουμε παρουσιάσει πολύ δημιουργικές λύσεις για το θέμα αυτό και μιλάμε μαζί τους στις άτυπες συνόδους, αυτό στην πραγματικότητα είναι και κάτι που αναδεικνύει μια δήλωση προθέσεων», τόνισε ο Τούρκος ΥΠΕΞ.

Το «θολό» τοπίο με τα πυρηνικά

Στο ίδιο πλαίσιο της τουρκικής στρατηγικής, ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η στάση του Φιντάν στο ερώτημα της εφημερίδας για το αν η χώρα του πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Η επιλογή του να μην απαντήσει, τηρώντας μια «ηχηρή» σιωπή, έχει γίνει πρώτο θέμα στην Τουρκία, καθώς ερμηνεύεται ως μια προσπάθεια να διατηρηθεί μια ασάφεια γύρω από τις μελλοντικές στρατιωτικές φιλοδοξίες της Άγκυρας στην ευρύτερη περιοχή.