Στο επερχόμενο τετ α τετ του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην εκπομπή «Δέκα με τόνο» του ΕΡΤnews ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, τονίζοντας ότι «η συνάντηση δεν γίνεται για να γίνει» και σημειώνοντας ότι ο ίδιος ήταν και παραμένει υπέρ του διαλόγου.

Εστιάζοντας στην τραγωδία που σημειώθηκε στη Χίο, ο κ. Αβραμόπουλος ανέφερε ότι πρώτα από όλα πρέπει να δούμε ποιο θα είναι το πόρισμα, σημειώνοντας ότι θα πρέπει το περιστατικό να διερευνηθεί.

«Οι κανόνες διέπονται καταρχήν από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, που σημαίνει ότι η χώρα υποδοχής πρέπει να παίρνει τα απαραίτητα μέτρα ώστε από τη μια μεριά βεβαίως να προστατεύει τα σύνορα, από την άλλη μεριά όμως να αντιμετωπίζει και όλους αυτούς με ανθρωπιστικούς όρους. Γι’ αυτό και απαγορεύτηκαν και προβλέπεται από το ανθρωπιστικό δίκαιο και τα pushbacks, οι βίαιες επαναπροωθήσεις» δήλωσε.

«Το ελληνικό Λιμενικό … κάνει εξαιρετικά τη δουλειά του με υπευθυνότητα και ανθρώπινη ευαισθησία» τόνισε, σημειώνοντας ωστόσο ότι θα πρέπει να διερευνηθεί το περιστατικό και εάν υπάρχουν ευθύνες να αποδοθούν.

«Είναι μια δύσκολη κατάσταση στη διαχείριση, οι ελληνικές αρχές κάνουν σωστά τη δουλειά τους, ωστόσο αυτό που έγινε δεν παύει να είναι τραγωδία» είπε.

Για τη φύλαξη των συνόρων, ο κ. Αβραμόπουλος ανέφερε ότι έχουν τέτοια έκταση που δεν μπορούν να φρουρούνται καθημερινά, σημειώνοντας ότι από την άλλη πλευρά υπάρχουν και οι διακινητές, οι οποίοι είναι καλά οργανωμένοι.

«Είναι πολύ πιο θετικό να μιλάνε οι δύο ηγέτες απ’ ό,τι να μείνουμε στη διπλωματία των δηλώσεων και μέσα από την αντιπαράθεση που καλλιεργείται και από τους πολεμοχαρείς»

Για τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν, ο κ. Αβραμόπουλος τόνισε ότι ο ίδιος ήταν και παραμένει υπέρ του διαλόγου, ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες, «είναι πολύ πιο θετικό να μιλάνε οι δύο ηγέτες απ’ ό,τι να μείνουμε στη διπλωματία των δηλώσεων και μέσα από την αντιπαράθεση που καλλιεργείται και από τους πολεμοχαρείς, κυρίως από την πλευρά της Τουρκίας», σημείωσε.

«Βέβαια, ο κ. Μητσοτάκης πηγαίνει με ξεκάθαρη άποψη και ατζέντα. Ο Έλληνας πρωθυπουργός δεν πηγαίνει εκεί να διαπραγματευθεί εθνική κυριαρχία, δεν νομίζω ότι θα πήγαινε ποτέ Έλληνας πρωθυπουργός με σκοπό να κάνει παραχωρήσεις», σημείωσε ο κ. Αβραμόπουλος.

Επιπλέον, εξήγησε ότι η συνάντηση Ερντογάν – Μητσοτάκη «δε γίνεται για να γίνει», σημειώνοντας «κάθε φορά που συναντιούνται οι ηγέτες των δύο χωρών, από την εποχή που συναντιόταν ο Καραμανλής με τον Ντεμιρέλ και είχαν τότε συμφωνήσει κάποια πράγματα μέχρι τώρα, όλα αυτά γίνονται σε ένα καινούριο διεθνές σκηνικό και περιβάλλον. Αυτή την εποχή, μας αρέσει δεν μας αρέσει, έχει ισχυροποιηθεί ο ρόλος της Τουρκίας…. Μάλιστα, προχθές δεν ξέρω αν το σημειώσατε, η Επίτροπος Διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επισκέφθηκε την Τουρκία και αναζωπυρώνεται ο διάλογος για ευρωπαϊκό προσανατολισμό της Τουρκίας, που σημαίνει ότι η Ευρώπη της δίνει μια στρατηγική σημασία. Εμείς όμως έχουμε το προνόμιο να είμαστε οι κατ’ εξοχήν εκπρόσωποι και εκφραστές της ευρωπαϊκής πολιτικής στην περιοχή. Άρα, τα όσα γίνονται αυτόν τον καιρό με την αλλαγή πορείας της Τουρκίας, η οποία βεβαίως ισχυροποιεί τη θέση της, γιατί την ενδιαφέρει μέσα από τον αναθεωρητισμό, να επεκτείνει την επιρροή της στη Μέση Ανατολή ….. θέλει όμως να ξαναβρεί έναν τρόπο συνεννόησης με την Ευρώπη, εκεί είμαστε εμείς και μέσα από αυτήν τη σχέση μπορούμε να μιλήσουμε και για τα ζητήματά μας, ξεκαθαρίζοντας μια και για πάντα ότι δεν υπάρχει κανένα άλλο θέμα στην ατζέντα των ελληνοτουρκικών σχέσεων πέραν της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών, δηλαδή υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ, τα υπόλοιπα είναι εκτός συζήτησης, το ξέρει αυτό ο κ. Ερντογάν» τόνισε.

«Οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν και είμαι βέβαιος ότι θα έχουν μια καλή συνεννόηση και θα γυρίσουμε πάλι στο καλό κλίμα του 2019», δήλωσε.

Οι πολιτικοί συσχετισμοί και τα σενάρια συνεργασιών

Σε ό,τι αφορά τις εκλογές, ο κ. Αβραμόπουλος τόνισε ότι είναι νωρίς να προκαταλάβει κανείς το αποτέλεσμα. «Μέχρι τότε έχουμε καιρό μπροστά μας, πολλά θα αλλάξουν, πολλά θα διορθωθούν ενδεχομένως και από την πλευρά της κυβέρνησης που πρέπει να ξαναβρεί τον ρυθμό της και όσον αφορά τη Νέα Δημοκρατία, ναι, υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα γενικότερο ζήτημα, τουλάχιστον όπως αυτό φαίνεται δημοσκοπικά, αλλά πιστεύω ότι με σωστές κινήσεις αυτή η παράταξη, που σε τελευταία ανάλυση είναι και η μοναδική που κρατιέται όρθια μέσα από τις όποιες αναταράξεις έχουν προκληθεί στο ελληνικό πολιτικό σύστημα, θα μπορέσει να σταθεί στο ύψος της», σημείωσε.

Επιπλέον, ανέφερε ότι τα άλλα κόμματα αυτή τη στιγμή περνάνε βαθιά κρίση, σημειώνοντας ότι αυτή επανέρχεται από την κρίση του πολιτικού συστήματος και έχει να κάνει με το πώς βλέπει ο κόσμος τα πολιτικά κόμματα.

Για την υπόθεση Παναγόπουλου και τον συνδικαλισμό

«Έχει σημασία πώς εξελίχθηκε, πώς αντρώθηκε και ποια είναι τα πλαίσια μέσα στα οποία κινείται ο συνδικαλισμός στη χώρα μας», τόνισε ο κ. Αβραμόπουλος αναφερόμενος στην υπόθεση Παναγόπουλου και τον συνδικαλισμό γενικά, σημειώνοντας ότι φαίνεται ότι από ένα σημείο και μετά κάποια σημεία εκφυλίστηκαν.

«Είναι η ώρα και πάλι οι πολιτικές δυνάμεις να δουν τη σχέση τους με το συνδικαλιστικό κίνημα, το οποίο προσφέρει χρήσιμες υπηρεσίες, αλλά από ένα σημείο και μετά απέκτησε εξουσία και δύναμη και άρχισε πλέον να επηρεάζει και τις εσωτερικές εξελίξεις και την εσωτερική του λειτουργία. Άρα όλα αυτά εντάσσονται σε μια γενικότερη άποψη ότι θα πρέπει κάποτε να αλλάξουν πολλά πράγματα εδώ για να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα, τα οποία πάλι οδηγούν σε αντίδραση της κοινωνίας και σε γενικευμένη αντιπολιτική στάση», είπε κλείνοντας ο Δημήτρης Αβραμόπουλος.