Στις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις αναφέρθηκε ο Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος μάλιστα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας του κόμματός του με τη Μαρία Καρυστιανού.

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, μιλώντας το πρωί της Τρίτης στο Mega, είπε αρχικά ότι: «Η κ. Καρυστιανού δεν προέρχεται από σύστημα κομματικών στρατών και εργολαβιών, των κομματικών χρεών και όπως κι εγώ έχουμε δικαίωμα να πολιτευτούμε και να έχουμε ευκαιρία. Μετεκλογικά θα μπορούσαμε να συνομιλήσουμε. Δεν έχει κάποια ευθύνη για το πού βρίσκεται η χώρα σήμερα».

Ωστόσο, στη συνέχεια ξεκαθάρισε ότι ζητήματα όπως οι αμβλώσεις «δεν είναι διαπραγματεύσιμα για το Κίνημα Δημοκρατίας» αν και, όπως είπε για τη Μαρία Καρυστιανού, «στα ζητήματα του κράτους δικαίου συμπλέουμε».

Συμπλήρωσε δε: «Κοιτάξτε στην Ολλανδία τι έγινε, σχηματίστηκε κυβέρνηση συνεργασίας από κόμματα με διαφορετικές προελεύσεις που συμφώνησαν σε πολιτικές. Το μοντέλο της Ολλανδίας θα είναι το μόνο από εδώ και πέρα, γιατί ο κόσμος είναι πολύπλοκος και πλουραλιστικός».

Τέλος, ο Στέφανος Κασσελάκης ανέφερε ότι: «μετεκλογικά συνεργαζόμαστε βάσει θέσεων» και προανήγγειλε ότι στο συνέδριο του κόμματός του «θα το παρουσιάσω αυτό και θα αναφερθώ ξεκάθαρα σε πρόσωπα, όπως ο Αλέξης Τσίπρας».