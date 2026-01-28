Η πορεία υλοποίησης τριών σημαντικών έργων που ενισχύουν τις υποδομές, τους χώρους αναψυχής και την αντιπλημμυρική θωράκιση στον Δήμο Πεντέλης, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής, ύψους 7 εκατ. ευρώ, ήταν το αντικείμενο της συνάντησης του περιφερειάρχη, Νίκου Χαρδαλιά, με τη δήμαρχο, Νατάσσα Κοσμοπούλου, στο δημαρχεί της πόλης.

Παρουσία συνεργατών τους, οι εκπρόσωποι των δύο βαθμών της Αυτοδιοίκησης συζήτησαν διεξοδικά για πιθανές δυσχέρειες στα υπό εξέλιξη έργα, τις προτεραιότητες που πρέπει να τεθούν για το προσεχές διάστημα, καθώς και την περαιτέρω συνεργασία ιδίως σε ζητήματα υποδομών, περιβάλλοντος και πολιτικής προστασίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη αντιπλημμυρικής θωράκισης, στη βιώσιμη διαχείριση των ελεύθερων χώρων πρασίνου και στη δημιουργία υποδομών που ενισχύουν την καθημερινότητα των πολιτών, με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και την ταυτότητα της περιοχής.

Ακολούθως, ο κ. Χαρδαλιάς, συνοδευόμενος από την αντιπεριφερειάρχη Βόρειου Τομέα Αθηνών, Μαργαρίτα Βάρσου, την Ειδική Γραμματέα της Περιφέρειας, Έλενα Ράπτη και τη δήμαρχο, πραγματοποίησε αυτοψία στα παρακάτω έργα:

Πάρκο «Θάλωσσι» στη Νέα Πεντέλη, ένα έργο-ορόσημο για την περιοχή, έκτασης 16.500 τ.μ., το οποίο αναβαθμίζεται και εξοπλίζεται πλήρως με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής, ύψους 4.328.000 ευρώ.

Το έργο θα παραδοθεί σε χρήση εντός των επόμενων εβδομάδων και έχει στόχο τη δημιουργία ενός ανοιχτού και συμπεριληπτικού υπαίθριου χώρου άθλησης και αναψυχής για όλους. Βρίσκεται εντός δασικού χώρου 52 στρεμμάτων στη θέση της αρχαίας λίμνης «Θάλωσι» και οι βασικές λειτουργικές ενότητές του περιλαμβάνουν:

Γήπεδο ποδοσφαίρου, διαδρομών τρεξίματος (343 μέτρων) και ποδηλασίας (265 μέτρων) συνολικής επιφάνειας 8.700 τ.μ.

Αναψυκτήριο ενεργειακά αναβαθμισμένο μέσω Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Παιδική χαρά, όπου προβλέπεται η τοποθέτηση πέργκολας με σκίαστρο, καθιστικών, κάδων απορριμμάτων, βρύση, περίφραξη και φωτισμός LED.

Χώρο υπαίθριας εκγύμνασης, έκτασης 260 τ.μ., με εξοπλισμό κατάλληλο για άνω των 14 ετών, πλήρως προσβάσιμο σε αναπηρικά αμαξίδια. Δίπλα στον χώρο του γυμναστηρίου διαμορφώνεται ειδική ζώνη για δραστηριότητες γιόγκα, πιλάτες, τάι τσι και διαλογισμό.

Χώρο υπαίθριας έκθεσης «Θάλωσσι», συνολικής επιφάνειας 230 τ.μ., αφιερωμένο στην ιστορική μνήμη και την πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής, με ανοικτά στεγάστρα και σημεία πληροφόρησης για δημότες και επισκέπτες.

Στη συνέχεια, ο περιφερειάρχης Αττικής επισκέφθηκε το Πάρκο Τσαγκάρη Μελισσίων, όπου υλοποιούνται έργα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των ελεύθερων χώρων πρασίνου, με πόρους της Περιφέρειας, προϋπολογισμού 1.058.000 ευρώ.

Πρόκειται για ένα πολυλειτουργικό πάρκο, έκτασης 277 στρεμμάτων, με στόχο την ενίσχυση της επισκεψιμότητας, της βιωσιμότητας και της κοινωνικής δυναμικής του. Προβλέπεται να ενσωματωθεί στον χώρο δράση αφιερωμένη στον μεγάλο Έλληνα μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη.

Στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης προβλέπεται η δημιουργία:

Μικρού αμφιθεάτρου («Φαίδρα»).

Παιδικής χαράς («Όμορφη Πόλη»).

Κήπου της Μουσικής («Από τον Μίκη… στο σήμερα»).

Χώρου υπαίθριας εκγύμνασης («Ζορμπάς»),

καθώς και η κατασκευή οικίσκων αναψυκτηρίου και χώρων υγιεινής.

Η επίσκεψη του κ. Χαρδαλιά ολοκληρώθηκε με την αυτοψία στην περιοχή του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και ειδικότερα στην οδό Ιπποκράτους, όπου προβλέπεται η κατασκευή συλλεκτήρα όμβριων, συνολικού προϋπολογισμού 1.600.000 ευρώ.

Το έργο εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό της Περιφέρειας Αττικής για την αντιπλημμυρική θωράκιση των αστικών περιοχών. Ο συλλεκτήρας, μήκους 1.130 μέτρων, θα ξεκινά από το νοσηλευτικό ίδρυμα και από τις οδούς Ιπποκράτους και Δουκίσσης Πλακεντίας και θα εκβάλει με ειδική πρόβλεψη στο ρέμα Κουφού, σύμφωνα με την αναθεωρημένη οριστική μελέτη του Δήμου Πεντέλης.

Σε δηλώσεις που ακολούθησαν ο κ. Χαρδαλιάς, αναφερόμενος στην παρουσία του στον Δήμο Πεντέλης είπε ότι εντάσσεται στη σταθερή επιλογή «να βρισκόμαστε στο πεδίο, σε άμεση επαφή με τις τοπικές κοινωνίες και τις δημοτικές Αρχές». Σε ό,τι αφορά τον ευρύτερο σχεδιασμό της Περιφέρειας Αττικής για την ολιστική αναβάθμιση και θωράκισή της σημείωσε: «Ως περιφερειακή Αρχή καλούμαστε να ισορροπήσουμε ανάμεσα στις ανάγκες 66 δήμων με διαφορετικά χαρακτηριστικά και προκλήσεις. Γι’ αυτό κινούμαστε σε δύο μεγάλους άξονες. Ο πρώτος αφορά στην ουσιαστική θωράκιση του λεκανοπεδίου. Επί δεκαετίες προσπαθούσαμε να αντιμετωπίσουμε αποσπασματικά τα προβλήματα σε μια αυθαίρετα δομημένη Αττική. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Το νερό έχει μνήμη, θυμάται πώς ξεκίνησε, πώς προχώρησε κι αν δεν το σεβαστούμε, θα ξαναχτυπήσει.

Ο δεύτερος άξονας αφορά τον εξορθολογισμό και την επιτάχυνση των ώριμων μελετών, ώστε τα αντιπλημμυρικά έργα να υλοποιούνται με ταχύτητα, διαφάνεια και μετρήσιμα αποτελέσματα. Ξεκινήσαμε με στόχο τη δημιουργία 55 τέτοιων έργων θωράκισης του λεκανοπεδίου, ωστόσο το πρόγραμμα είναι δυναμικό και ήδη αριθμεί πλέον 61, επί συνόλου 300+1 που σταδιακά αλλάζουν τον χάρτη της Αττικής. Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα, την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής σε κάθε γειτονιά».

Η κ. Κοσμοπούλου ευχαρίστησε την Περιφέρεια Αττικής και τον κ. Χαρδαλιά για τη άψογη συνεργασία με τον Δήμο Πεντέλης, χαρακτηρίζοντας «διαρκή» την ανάγκη για περαιτέρω στήριξη, «ιδιαίτερα σε κρίσιμα αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία αποτελούν προτεραιότητα για τον Δήμο μας».

Τέλος, αναφερόμενη στην πρόσφατη νεροποντή επιβεβαίωσε ότι «οι παρεμβάσεις που έχουν υλοποιηθεί αποδίδουν», καθώς δεν καταγράφηκαν σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή.