Ενεργοποιήθηκε με πρωτοβουλία του περιφερειάρχη, Νίκου Χαρδαλιά, το Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας «Athens Forward», ένας καινοτόμος μηχανισμός που δημιουργεί τεκμηριωμένη γνώση και προτάσεις για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της παραγωγικής δραστηριότητας στην Περιφέρεια Αττικής.

Με την έναρξη της πλήρους εφαρμογής των αξόνων δράσης του, το Athens Forward συγκεντρώνει, αναλύει και προωθεί στοιχεία για τις τάσεις, τις ανάγκες και τις εξελίξεις στο επιχειρηματικό περιβάλλον, ενισχύοντας τόσο την εξωστρέφεια όσο και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και συμβάλλοντας στη διαμόρφωση στοχευμένων πολιτικών στήριξης.

Ειδικότερα, μέσα από το Παρατηρητήριο, η Περιφέρεια Αττικής δημιουργεί νέα εργαλεία επιχειρηματικής ευφυΐας (Business Intelligence), παρακολουθεί συστηματικά την εξέλιξη των αγορών και των κλάδων, ενώ παρέχει στις επιχειρήσεις πρόσβαση σε αξιόπιστα δεδομένα για να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και να ενδυναμώνουν τη θέση τους στην αγορά.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ψηφιακή μετάβαση, την «πράσινη» οικονομία, την αειφόρο ανάπτυξη, τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητά τους, καθώς και την προσαρμογή των επιχειρήσεων σε συνθήκες κρίσης.

Τα αποτελέσματα των μελετών θα διατίθενται, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, άμεσα στις επιχειρήσεις της Αττικής, ενισχύοντας την ενημέρωση και τη δυνατότητά τους να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις για τις εξελίξεις της σύγχρονης αγοράς, ενώ θα αξιοποιούνται από την περιφέρεια στη διαμόρφωση στοχευμένων πολιτικών ανάπτυξης και στήριξης της πραγματικής οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζεται ότι ήδη «τρέχει» το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Attiki On – Ενεργοποιώντας το Επιχειρείν – Δύναμη στην Ανάπτυξη – Στήριξη στην Επιχειρηματικότητα», συνολικού προϋπολογισμού 120,2 εκατ. ευρώ, που υλοποιείται μέσω των ευρωπαϊκών πόρων της Περιφέρειας Αττικής (Περιφερειακό Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027»). Σημειώνεται ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα «Attiki On» ολοκληρώθηκε με την εντυπωσιακή συμμετοχή 1.301 μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από διάφορους τομείς (μεταποίηση, υπηρεσίες, τουρισμό), με 949 εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια μέχρι στιγμής, από τα οποία τα 678 βρίσκονται ήδη σε φάση υλοποίησης.

Σχετικά με το Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας «Athens Forward», ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε:

«Στην Περιφέρεια Αττικής σχεδιάζουμε πάνω σε πραγματικά δεδομένα και επενδύουμε στην ανάπτυξη.

Με το Athens Forward δημιουργούμε ένα σύγχρονο, αξιόπιστο σύστημα επιχειρηματικής ευφυΐας, για να γνωρίζουμε πού βρίσκεται η οικονομία μας, ποιες είναι οι προκλήσεις και πού υπάρχουν ευκαιρίες. Αυτή η γνώση είναι η βάση πάνω στην οποία χτίζουμε πολιτικές που στηρίζουν τον παραγωγικό κόσμο της Αττικής – γιατί η επιχειρηματικότητα δεν είναι αριθμοί, είναι η ζωντανή οικονομία, οι θέσεις εργασίας και η ευημερία των συμπολιτών μας και στις 66 γειτονιές μας.

Στο ίδιο πλαίσιο, το πρόγραμμα “Attiki On”, συνολικού προϋπολογισμού 120 εκατ. ευρώ, προσέλκυσε περισσότερες από 1.300 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, με σχεδόν χίλιες από αυτές να έχουν πάρει το “πράσινο φως” και τις περισσότερες επενδύσεις να βρίσκονται ήδη σε τροχιά υλοποίησης.

Στην Περιφέρεια Αττικής, δίνουμε έμπρακτη στήριξη στον εκσυγχρονισμό, την καινοτομία και την παραγωγική ανασυγκρότηση. Συνδέουμε την τεκμηριωμένη γνώση με ουσιαστική χρηματοδότηση. Σχεδιάζουμε, υλοποιούμε και στηρίζουμε – για μια Αττική πιο δυνατή, πιο ανταγωνιστική, πιο βιώσιμη. Αυτή είναι η στρατηγική μας, με συνέπεια και όραμα».