Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης συναντήθηκε σήμερα Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026, με τον νεοκλεγέντα πρόεδρο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) Κωνσταντίνο Κουτσόπουλο. Στο πλαίσιο της συνάντησης τους βρέθηκαν τα ανοιχτά ζητήματα του κλάδου.



Μετά τη συνάντηση, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Θέλω να συγχαρώ τον κύριο Κουτσόπουλο για τη σημερινή του εκλογή στη θέση του προέδρου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Ευελπιστώ και είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε μια πολύ καλή και παραγωγική συνεργασία. Θα αντιμετωπίσουμε και τις συνέπειες της γνωστής πρόσφατης δικαστικής απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας όταν αυτή κοινοποιηθεί και το ζήτημα των επικείμενων εκλογών για την ανάδειξη των νέων προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων και του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.

Επίσης θέλω να συγχαρώ και τον κύριο Βασίλη Ψυχογιό για την εκλογή του στη θέση του Α’ Αντιπροέδρου και τον κύριο Ανδρέα Παπανδρούδη για την εκλογή του στη θέση του Ταμία».

Ο νέος πρόεδρος του ΠΙΣ Κωνσταντίνος Κουτσόπουλος δήλωσε: «Είναι μεγάλη μου τιμή η εκλογή στη θέση του προέδρου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Πρόθεση μου είναι να υπερασπίσω τα συμφέροντα των γιατρών και την ομαλή λειτουργία και πορεία του συλλόγου. Προσβλέπω σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τον Υπουργό κ. Άδωνι Γεωργιάδη».