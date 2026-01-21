Την ανάγκη συγκρότησης μιας διακομματικής κοινοβουλευτικής επιτροπής που θα συνδράμει ουσιαστικά στη διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής με ορίζοντα δεκαετίας, επεσήμανε ο γενικός εισηγητής της ΝΔ, Γιάννης Οικονόμου, ανοίγοντας τη συζήτηση στη Βουλή επί της σχετικής πρότασης του πρωθυπουργού, με αντικείμενο τη μελέτη των προβλημάτων και την επεξεργασία προτάσεων για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα στη βάση των σύγχρονων προκλήσεων και των διεθνών εξελίξεων.

«Καταψηφίζουμε την πρότασή της γιατί δεν θέλουμε να σας δώσουμε άλλοθι να συνεχιστεί μία προσχηματική επικοινωνιακή αγροτική πολιτική», απάντησε από την πλευρά του, ο γενικός εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, Μανώλης Χνάρης.

Η Διακομματική

Τη δεξαμενή από την οποία θα κληθούν φορείς που θα συμβάλλουν, με τις διαπιστώσεις και τις προτάσεις τους, στη διαμόρφωση της εθνικής στρατηγικής για την ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα, σκιαγράφησε ο Γιάννης Οικονόμου, ο βουλευτής που προτείνεται από την πλειοψηφία για το αξίωμα του προέδρου της διακομματικής επιτροπής.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Οικονόμου, «η υπό σύσταση επιτροπή δεν θα εξαντλήσει τις εργασίες μόνο στην ακρόαση, δια ζώσης φορέων, αλλά θα οργανώσει και τις περιφερειακές διαβουλεύσεις στο σύνολο της επικράτειας και θα δημιουργηθεί ψηφιακή πλατφόρμα διαβούλευσης».

«Χρειάζεται μια ολοκληρωμένη στρατηγική που να τέμνει οριζόντια μια σειρά από κυβερνητικές παρεμβάσεις για την πρωτογενή παραγωγή και η διακομματική επιτροπή μπορεί να συνδράμει ουσιαστικά ώστε να προκύψει αυτή η εθνική στρατηγική και στη συνέχεια αυτή η στρατηγική να αξιοποιηθεί από την όποια κυβέρνηση επιλέξει ο ελληνικός λαός για να υλοποιηθεί σε ορίζοντα μιας δεκαετίας, προκειμένου να γίνουν οι ουσιαστικές και οι καίριες αλλαγές, μέσα από μια μεθοδικά οργανωμένη, διυπουργικά δομημένη διαδικασία που θα περιλαμβάνει ακροάσεις, συναντήσεις εργασίας, συνεργασία με εμπειρογνώμονες, περιφερειακές διαβουλεύσεις στο σύνολο της επικράτειας, δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας διαβούλευσης», είπε ο κ. Οικονόμου και πρόσθεσε:

«Μπορούμε να απευθυνθούμε στο σύνολο όσων έχουν να προσφέρουν άποψη, γνώμη, πρόταση, για το παρόν αλλά κυρίως για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα».

«Είναι πάρα πολλοί αυτοί που μπορούν να βοηθήσουν: θεσμικοί φορείς και επιμελητήρια του πρωτογενούς τομέα, φορείς και ενώσεις αγροτών και κτηνοτρόφων, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα, καινοτόμες και νεοφυείς επιχειρήσεις, εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα και τον αγροτοδιατροφικό τομέα, εκπρόσωποι ευρωπαϊκών θεσμών, πανεπιστημίων, ευρωπαϊκών οργανισμών, οι οποίοι θα κληθούν προκειμένου να παρουσιαστούν και να εξεταστούν οι βέλτιστες διεθνείς πρακτικές σε σχέση με την ενίσχυση και τον μετασχηματισμό του πρωτογενούς τομέα» κατέληξε.

Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

Κατά της «προσχηματικής και επικοινωνιακής πρότασης στην οποία απουσιάζει η εθνική στρατηγική για την ουσιαστική αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφοι ενόψει και της νέας ΚΑΠ» δήλωσε από την πλευρά του ο γενικός εισηγητής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Μανώλης Χνάρης.

«Είναι πασιφανές πλέον ότι η δυναμική των προβλημάτων και των κινητοποιήσεων εξανάγκασαν τον πρωθυπουργό να ζητήσει υποκριτικά τη συναίνεση των κομμάτων και να παραδεχτεί την πλήρη αποτυχία της επταετούς διακυβέρνησης της ΝΔ», υποστήριξε ο κ. Χνάρης.

Παράλληλα επεσήμανε ότι «χρειάζονται σειρά ουσιαστικών και καίριων παρεμβάσεων για τη στήριξη της ελληνικής παραγωγής και του πρωτογενούς τομέα», σημειώνοντας ότι «η υπομονή των αγροτών τελείωσε και όποιο επικοινωνιακό παιχνίδι και να σκεφτεί η κυβέρνηση δεν θα την απαλλάξει από υποχρέωση και ευθύνη να ικανοποιήσει τα δίκαια και εύλογα αιτήματα τους».

Η κυβέρνηση συνεχίζει την εμμονική ιδεοληπτική της στάση χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες του αγροτικού κόσμου της χώρας με συνέπεια όχι μόνο τη μείωση της παραγωγικής δραστηριότητας αφού χιλιάδες εκτάσεις παραμένουν ακαλλιέργητες αλλά και την αύξηση του κόστους παραγωγής», ανέφερε ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ.

Στη συνέχεια μίλησε «για έλλειψη πολιτικής βούλησης να τροποποιήσει και να εκσυγχρονίσει τον πεπαλαιωμένο κανονισμό του ΕΛΓΑ με αποτέλεσμα να μην ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις», ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι χωρίς καμία διαπραγμάτευση υπέγραψε τη συμφωνία MERCOSUR με την ΕΕ θυσιάζοντας τον πρωτογενή τομέα προς όφελος των συμφερόντων των βιομηχανικών χωρών της Ένωσης.

«Τώρα, κατόπιν εορτής έρχεστε για άλλη μια φορά να υποσχεθείτε όσα προεκλογικά είχατε υποσχεθεί. Και σε αυτή την ανυπαρξία σας έρχεται να προστεθεί το κερασάκι στην τούρτα, η συμφωνία της MERCOSUR με την οποία επιχειρείται εισαγωγή φθηνών προϊόντων από τη Λατινική Αμερική», ανέφερε ο κ. Χνάρης και επανέφερε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ «να κληθεί και να εξηγήσει στην επιτροπή της Βουλής ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης τα μέτρα για την προστασία των συμφερόντων των Ελλήνων αγροτών».

«Η πρόταση της ΝΔ, χωρίς να προηγηθεί καμία ουσιαστική διαβούλευση με τα κόμματα και τους αγρότες, αποδεικνύει για άλλη μια φορά την υποκρισία και την αλαζονεία της.

Είναι αυτονόητο ότι ως ΠΑΣΟΚ είμαστε υπέρ ενός έντιμου ισότιμου και ουσιαστικού διαλόγου για τον πρωτογενή τομέα της χώρας. Επειδή οι διακομματικές επιτροπές δεν μπορούν να παράγουν ένα πραγματικά εθνικό σχέδιο ούτε διαθέτουν τη σύνθεση και την τεχνογνωσία για τα ζητήματα του αγροτικού κόσμου καταψηφίζουμε την πρόταση ως προσχηματική, ανεδαφική και ανεπαρκή, υπογράμμισε ο κ. Χνάρης και κατέληξε καταθέτοντας την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη συγκρότηση Ανεξάρτητης Εθνικής Επιτροπής για την αγροτική παραγωγή.

Όπως είπε, «η πρότασή μας αφορά μια Επιτροπή με σαφή δομή, με κορυφαίους πανεπιστημιακούς της Ελλάδας και της ΕΕ η οποία σε διάστημα τεσσάρων μηνών θα καταθέσει τεκμηριωμένο σχέδιο για τη βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα του πρωτογενούς τομέα της χώρας».

«Στη δεύτερη φάση θα ακολουθήσει εθνικός διάλογος με τη συμμετοχή κοινοβουλευτικών κομμάτων και εκπροσώπων των αγροτών, των συνεταιρισμών και των επιχειρήσεων ώστε να σχηματιστεί μία εθνική στρατηγική για την αγροτική παραγωγή με συγκεκριμένους στόχους, με εργαλεία και χρονοδιαγράμματα. Και αυτό το σχέδιο θα κατατεθεί στη Βουλή έτσι ώστε τα κόμματα να προχωρήσουν στην τελική τους πρόταση με στόχο τη διαμόρφωση μιας ευρείας δεσμευτικής συναίνεσης για την επόμενη δεκαετία», κατέληξε ο κ. Χνάρης.