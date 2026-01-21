«Η διακομματική επιτροπή που προτείνει η κυβέρνηση για το αγροτικό θέμα, όχι μόνο δεν πρόκειται να δώσει λύσεις, αλλά έχει στόχο να νομιμοποιήσει τις αντιλαϊκές στρατηγικές της ΕΕ και της ΚΑΠ», είπε ο εισηγητής του ΚΚΕ, Κωνσταντίνος-Βασίλειος Μεταξάς.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για ένα «λιβανιστήρι» της ΚΑΠ, της συμμαχίας των προθύμων -ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνικής Λύσης και λοιπών- όπου αγροτοκτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι θα κάτσουν στο ίδιο τραπέζι με τους βιομηχάνους για να συναποφασίσουν μαζί τους πως θα τους αποτελειώσουν και το πως θα υλοποιηθούν οι σφαγιαστικές οδηγίες της.

«Και είτε το ονομάσετε “διακομματική επιτροπή”, όπως προτείνει η ΝΔ, είτε “Εθνικό Συμβούλιο” όπως προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε “Εθνικό Διάλογο” όπως προτείνει το ΠΑΣΟΚ, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα», υπογράμμισε και τόνισε ότι το ΚΚΕ θα καταψηφίσει την πρόταση της κυβέρνησης.