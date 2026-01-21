Ένα διήμερο διεθνών υποχρεώσεων ξεκινά για τον πρωθυπουργό, ο οποίος μεταβαίνει σήμερα το μεσημέρι στο Νταβός της Ελβετίας για να συμμετάσχει στο παγκόσμιο οικονομικό φόρουμ, σε μια χρονική συγκυρία παγκόσμιας αναταραχής, με τον ίδιο να προβάλλει τις ελληνικές θέσεις, οι οποίες εντάσσονται σε ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Μετά την περσινή του απουσία από το ελβετικό θέρετρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία διεθνώς, σύμφωνα με πληροφορίες, θα αναδείξει τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας, με τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, να κρατά πλέον το πηδάλιο του Eurogroup, γεγονός που καταδεικνύει και την καθολική αναγνώριση της προόδου που έχει πετύχει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.

«Το Νταβός είναι πάντα ένας χώρος και μια ευκαιρία να μπορούμε να τοποθετούμε την Ελλάδα και στο διεθνές οικονομικό πλαίσιο, να προσελκύουμε επενδύσεις. Οι επενδύσεις είναι κρίσιμες για να συνεχίσουμε αυτή την πορεία προόδου», σημείωσε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι «το 2025 ήταν χρονιά ρεκόρ στην προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων και προφανώς θέλουμε και το 2026 να είναι μια πολύ καλή χρονιά».

Στις παρεμβάσεις και τις επαφές που θα έχει στο περιθώριο του φόρουμ, ο πρωθυπουργός αναμένεται παράλληλα να υπογραμμίσει ότι η χώρα μας αποτελεί σήμερα πυλώνα πολιτικής σταθερότητας και δύναμη αξιοπιστίας τόσο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και στην ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί και στον ρόλο της Ελλάδας ως αναδυόμενου ενεργειακού κόμβου της Ευρώπης, σε μια περίοδο που η ενεργειακή ασφάλεια και η διαφοροποίηση πηγών και διαδρομών βρίσκονται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ατζέντας.

Δεδομένου ότι στο Νταβός βρίσκεται πολυπληθής αντιπροσωπεία από τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των υπουργών Οικονομικών, Εμπορίου και Ενέργειας, οι επαφές θα έχουν ειδική βαρύτητα, ωστόσο το ενδιαφέρον στρέφεται στην παρουσία του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και στο διάγγελμα που αναμένεται να απευθύνει σήμερα από ευρωπαϊκό έδαφος, ενώ μόλις χθες, ερωτηθείς για το πόσο μακριά είναι διατεθειμένος να φτάσει σε σχέση με τη Γροιλανδία, απάντησε: «θα το μάθετε». Πάντως, χθες ο πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αναφέρθηκε στο θέμα και πρόταξε την ανάγκη να πρυτανεύσει η λογική και ο διάλογος για να αποφύγουμε – όπως είπε – τα χειρότερα στις σχέσεις Ε.Ε.-ΗΠΑ. Υπενθύμισε ότι η Ελλάδα έχει στρατηγικές σχέσεις με τις ΗΠΑ αλλά έσπευσε να διευκρινίσει ότι είμαστε μέλος της Ε.Ε. και μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας και έχουμε αγωνιστεί για την υπεράσπιση της πολυμέρειας και του διεθνούς δικαίου.

Εν τω μεταξύ, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να συνεχίζει τις πιέσεις προκειμένου να εξασφαλίσει την υπογραφή όσο το δυνατόν περισσότερων χωρών για τη συγκρότηση του «Συμβουλίου της Ειρήνης» και μάλιστα μέχρι την Πέμπτη, κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν μετά την πρόσκληση που δέχθηκε η Ελλάδα για να συμμετέχει ότι πρόκειται για ένα σύνθετο νομικά ζήτημα, το οποίο εξετάζει η κυβέρνηση, σε συνεννόηση και με τους Ευρωπαίους εταίρους της. Κυβερνητικά στελέχη τονίζουν ότι το γενικότερο πλαίσιο της ειρηνευτικής διαδικασίας στη βάση του σχεδίου 20 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ προβλέπεται στο ψήφισμα 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο υπερψήφισε η χώρα μας. Επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα, εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, κινείται πάντα εντός πλαισίου Ηνωμένων Εθνών.

Από την Ελβετία στις Βρυξέλλες

Το μεσημέρι της Πέμπτης ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στις Βρυξέλλες για την έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε., την οποία έχει συγκαλέσει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, στη «σκιά» των νέων απειλών του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών εναντίον οκτώ ευρωπαϊκών κρατών που αντιτίθενται στην πρόθεσή του να εξαγοράσει τη Γροιλανδία.

Στόχος τα κράτη – μέλη της Ε.Ε. να συντονίσουν τη δράση τους, καθώς ζητούμενο είναι η ενότητα όσον αφορά τις αρχές του διεθνούς δικαίου, της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής κυριαρχίας. Παράλληλα, κοινή εκτίμηση ότι οι δασμοί θα υπονομεύσουν τις διατλαντικές σχέσεις, καθώς είναι ασυμβίβαστοι με τη συμφωνία εμπορίου ΕΕ-ΗΠΑ.