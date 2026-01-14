Ο Κώστας Τσιάρας προχώρησε σε δηλώσεις μετά τη συνάντηση με τους αγρότες, αναφέροντας ότι η κυβέρνηση είχε πάντα ανοιχτή την πόρτα του διαλόγου και σημειώνοντας ότι η ελληνική κοινωνία δεν μπορεί να ταλαιπωρείται.

«Νομίζω ότι όλοι έχετε παρακολουθήσει τι έχει συμβεί τις τελευταίες ημέρες. Η κυβέρνηση πάντα με ανοιχτή την πόρτα του διαλόγου πρότεινε συγκεκριμένες συναντήσεις και μάλιστα αποδεχόμενοι μια συγκεκριμένη θέση των μπλόκων, να μην υπάρξει κοινή συνάντηση με κάποιους συναδέλφους τους, με τους οποίους υπάρχει διαφορετική άποψη και προσέγγιση στο συγκεκριμένο ζήτημα», είπε χαρακτηριστικά.

«Παρόλα αυτά, χωρίς να υπάρχει πραγματικός λόγος, χωρίς να υπάρχει πραγματική δικαιολογία, δεν υπήρξε η δυνατότητα αυτής της συνάντησης. Μιλάω πάντα για την πρώτη συνάντηση που είχε προσδιοριστεί μόλις χθές», είπε στους δημοσιογράφους.

​«Η ελληνική κοινωνία δεν μπορεί πλέον να συνεχίσει να ταλαιπωρείται, πολύ δε περισσότερο όταν πλέον μετά από τόσο καιρό… δεν μπορεί κανείς μετά από τόσο καιρό να μην βλέπει τις σοβαρές συνέπειες που υπάρχουν στην εθνική οικονομία» δήλωσε χαρακτηριστικά, αναγνωρίζοντας πάντως πως «τα προβλήματα στον αγροτικό κόσμο είναι όντως υπαρκτά», δήλωσε ο Κώστας Τσιάρας.

​«Όχι σε εμμονές και πείσματα», είπε στη συνέχεια, αναφέροντας ότι ​«κανείς δεν θα μείνει με σταυρωμένα χέρια, ούτε από την άλλη πλευρά η ελληνική πολιτεία μπορεί να λειτουργεί μέσα από μια λογική, θα έλεγα, εμμονών, εγωισμών, πεισμάτων. Πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι εδώ προσπαθούμε για το κοινό καλό».