«Σήμερα έκλεισε ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της Νεωτέρας Πολιτικής μας Ιστορίας. Η σκευωρία Novartis!», γράφει σε ανάρτησή του ο ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, τις εξελίξεις στην υπόθεση Novartis, μετά την τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση του Εφετείου για τους δύο πρώην προστατευόμενους μάρτυρες.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης κάνει λόγο για «σκευωρία» που, όπως υποστηρίζει, στήθηκε με στόχο την αλλοίωση των πολιτικών συσχετισμών, μέσω ψευδών κατηγοριών σε βάρος πολιτικών αντιπάλων της τότε κυβέρνησης. Εκφράζει παράλληλα τη θλίψη του για τη –κατά την άποψή του– συνέργεια «επίορκων δικαστικών λειτουργών», οι οποίοι, χωρίς ουσιαστικό έλεγχο, παρείχαν πλήρη δικαστική προστασία στους δύο μάρτυρες, που πλέον έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για συκοφαντία.

Αναλυτικά τα όσα γράφει ο Άδωνις Γεωργιάδης στην ανάρτησή του:

«Μία αδίστακτη Κυβέρνηση, χρησιμοποίησε έναν σωστό νόμο για την καταπολέμηση της Διαφθοράς, με σκοπό να αλλοιώσει τους πολιτικούς συσχετισμούς, κατηγορώντας ψευδώς τους πολιτικούς της αντιπάλους. Θλίβομαι διότι αυτό δεν θα μπορούσε να το επιχειρήσει χωρίς την συνέργεια Επίορκων Δικαστικών Λειτουργών, οι οποίοι χωρίς κανέναν έλεγχο έδωσαν την απόλυτη δικαστική προστασία σε δύο ανθρώπους που πλέον είναι και με την βούλα καταδικασμένοι συκοφάντες. Ευτυχώς την Κάθαρση την έφερε σήμερα η ίδια η Δικαιοσύνη με την τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση του Εφετείου.

Αισθάνομαι Τιμή που οι τότε σκευωροί με επέλεξαν ως στόχο τους, αναγνωρίζοντας με ως βασικό πολιτικό τους αντίπαλο. Ζητώ συγγνώμη από την οικογένειά μου για την ταλαιπωρία που υπέστησαν εξαιτίας μου και την ευχαριστώ για την απόλυτη στήριξη που μου έδωσαν.

Οφείλω όμως και δύο ιδιαίτερες ευχαριστίες.

Πρώτα στον δικηγόρο μου κ. Μιχάλη Δημητρακόπουλο, ο οποίος δεν με άφησε ποτέ να φοβηθώ και έδειξε ακλόνητη πίστη στην αθωότητά μου ακόμη και στις πιο σκοτεινές στιγμές. Υπήρξε όχι μόνο υποδειγματικός δικηγόρος αλλά και αληθινός Φίλος.

Έπειτα στον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και σημερινό Πρωθυπουργό

@kmitsotakis

Ακόμη θυμάμαι, όταν την πρώτη μέρα της σκευωρίας και ενώ όλη η Ελλάδα διάβαζε και άκουγε παντού στα δελτία ειδήσεων τις αισχρές εναντίον μου συκοφαντίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης με πήρε τηλ μαζί με την σύζυγό του

@MarevaGrabowski

απλά για να με ρωτήσουν πώς είμαι και αν χρειάζομαι κάτι. Δεν ήταν μία πολιτική κίνηση αλλά δύο ανθρώπων που πραγματικά νοιάστηκαν για έναν φίλο και συνεργάτη τους. Η Πολιτική τους στήριξη ακολούθησε μετά και ήταν ακλόνητη.

Ποτέ ξανά να μήν ζήσει ο τόπος μας τέτοιες σκοτεινές στιγμές και η Δημοκρατία μας να μήν βρεθεί σε τόσο μεγάλο κίνδυνο».