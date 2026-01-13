Έντονη κριτική για τη στάση των αγροτών, οι οποίοι αρνήθηκαν για τρίτη φορά να συναντηθούν με τον πρωθυπουργό, άσκησε ο Άδωνις Γεωργιάδης, σχολιάζοντας πως «εγώ δεν ξέρω κανέναν να θέτει όρο στον πρωθυπουργό τι θα πει, κάποιοι την έχουν ψωνίσει μου φαίνεται».

«Έχει περάσει προ πολλού η κόκκινη γραμμή. Τα μέτρα έχουν εξειδικευτεί μια χαρά. Έχω κάνει επιχειρήσεις χωρίς επιδοτήσεις, χωρίς χαμηλή φορολογία, χωρίς κλειδωμένη χαμηλή τιμή στο ρεύμα. Γιατί μια επαγγελματική ομάδα να παίρνει δια της βίας ό,τι θέλει;», αναρωτήθηκε, μιλώντας στον Real FM, το πρωί της Τρίτης.

«Η κυβέρνηση είναι ανοιχτή στον διάλογο αλλά πρωθυπουργός είναι, δεν μπορεί να περιμένει. Αν νομίζει κανείς ότι το κράτος είναι αδύναμο, κάνει λάθος. Ζητάω να εφαρμοστεί ο νόμος. Δεν θέλω τη βία γιατί αυτό επιδιώκουν. Αυτό που επιδιώκουν είναι να στείλουμε τα ΜΑΤ για να λένε η κυβέρνηση μας δέρνει. Υπάρχουν υπεραρκετά εργαλεία», συμπλήρωσε ο υπουργός Υγείας.

«Το τρακτέρ δεν στο επιδότησε το κράτος για να κλείνεις τον δρόμο»

Όπως εξήγησε «το κράτος έχει πάρα πολλά όπλα στη διάθεσή του, το μεγαλύτερο είναι η εφαρμογή του νόμου. Η παρακώλυση των συγκοινωνιών είναι βαρύ ποινικό αδίκημα με βαριές ποινικές και αστικές συνέπειες. Το τρακτέρ δεν στο επιδότησε το κράτος για να κλείνεις τον δρόμο και να ταλαιπωρείς την οικονομία».

«Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ καιρό ακόμα. Τον παραδέχομαι τον Μητσοτάκη έχει δείξει πολύ μεγάλη υπομονή, δημοκρατικότητα και γενναιοδωρία, οι δρόμοι πρέπει να ανοίξουν» είπε, επίσης, ο υπουργός Υγείας εξηγώντας ότι «στην αρχή αντιμετώπισα κι εγώ με μια συμπάθεια τις αγροτικές κινητοποιήσεις λόγω των καθυστερήσεων στις πληρωμές. Αυτή η αρχική συμπάθεια έχει εξαφανιστεί γιατί έχουν πληρωθεί τα πάντα, δεν έχουν καμία δικαιολογία να ταλαιπωρούν».

«Δεν υπάρχει μια έκφραση και ενιαία αιτήματα από το αγροτικό κίνημα. Αν ψάξεις θα καταλάβεις το πρωτοφανές: άλλα αιτήματα έχουν οι αγρότες της Κρήτης, άλλα της Λάρισας, άλλα των Σερρών και άλλα του Αγρινίου, πολλές φορές είναι και αντίθετα», είπε επίσης ο υπουργός Υγείας.

Για τη Μαρία Καρυστιανού

Αναφορικά με το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε ότι «τα κόμματα που στήριξαν την κυρία Καρυστιανού έχουν να φοβούνται από το κόμμα της. Αυτοί που είχαν τα κόμματα που την έκαναν σύμβολο πρέπει να ανησυχούν. ΣΥΡΙΖΑ Βελόπουλος και Ζωή έχουν σοβαρό πρόβλημα. Όταν είσαι Βελόπουλος και προβάλεις τη θεωρία του ξυλολίου, η κυρία Καρυστιανού την προβάλει καλύτερα».