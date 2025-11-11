Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται εισαγγελική έρευνα που αφορά το ενδεχόμενο να είχαν πλαστογραφηθεί υπογραφές πολιτών κατά την ίδρυση του κόμματος «Φωνή Λογικής» της Αφροδίτης Λατινοπούλου, όπως ενημέρωσε σήμερα το Κοινοβούλιο ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, απαντώντας σε ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων του ανεξάρτητου βουλευτή Γιώργου Μανούσου.

Βάσει της σχετικής απάντησης που διαβιβάστηκε στη Βουλή, η δικογραφία, που έχει ήδη συσχετιστεί με προγενέστερη και βρίσκεται στα χέρια εισαγγελικού λειτουργού, σχηματίστηκε μετά από καταγγελίες , σύμφωνα με τις οποίες έχει υπάρξει πλαστογράφηση υπογραφών. Ειδικότερα, το μέλος της κυβέρνησης τον βουλευτή κ. Μανούσο ότι «σύμφωνα με το υπ’ αρ.πρ.159680/10-10-2025 έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών έχει σχηματιστεί ποινική δικογραφία, η οποία διαβιβάστηκε στις 16 Ιανουαρίου 2025 σε Προανακριτικό Τμήμα του Πρωτοδικείου Αθηνών για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης και πλέον, από τις 16 Ιουλίου 2025, βρίσκεται προς επεξεργασία σε Εισαγγελικό Λειτουργό. Επίσης, η εν λόγω δικογραφία συσχετίστηκε στις 15 Ιουλίου 2025 με προηγούμενη, που είχε σχηματιστεί στις 13 Μαΐου 2025».

Προσθέτει δε πως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.3023/2002 (ΦΕΚ Α΄146) προβλέπεται ότι:

1.Το πολιτικό κόμμα πριν αναλάβει δραστηριότητα καταθέτει ιδρυτική δήλωση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Τη δήλωση καταθέτει ο Πρόεδρος ή η Διοικούσα Επιτροπή του και σε αυτή αναφέρεται ότι η οργάνωση και η δράση του εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος.

2.Στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου γνωστοποιούνται επίσης το όνομα, το έμβλημα και η έδρα του πολιτικού κόμματος και υποβάλλονται το καταστατικό ή η ιδρυτική του διακήρυξη, που υπογράφονται από διακόσιους, τουλάχιστον πολίτες με δικαίωμα ψήφου.

«Ο έλεγχος γνησιότητας των υπογραφών προκύπτει κατόπιν καταγγελίας πιθανής πλαστογράφησής τους, που διαβιβάζεται στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τις δικές του κατά νόμο ενέργειες, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 43 επόμενα του Κώδικά Ποινικής Δικονομίας» κατά τον κ. Φλωρίδη. Σημειώνει δε, πως φωτοαντίγραφα του καταστατικού του πολιτικού κόμματος ή της ιδρυτικής του διακήρυξης, με τις υπογραφές των πολιτών, διαβιβάζονται από τον Άρειο Πάγο στο Υπουργείο Εσωτερικών – Διεύθυνση Εκλογών – Τμήμα Εκλογών, το οποίο είναι καθ’ ύλη και κατά νόμο αρμόδιο για τα αφορώντα τις εκλογές και τα πολιτικά κόμματα.