Πυκνό πρόγραμμα για τον πρωθυπουργό κατά την περιοδεία του στη Ροδόπη, την ώρα που οι αγρότες κλιμακώνουν τις αντιδράσεις τους, πραγματοποιώντας σήμερα πανελλαδική κινητοποίηση στο κέντρο της Αθήνας, διαμαρτυρόμενοι για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές των επιδοτήσεων, τις εκκρεμότητες στον ΟΠΕΚΕΠΕ και το πλήγμα από την ευλογιά των αιγοπροβάτων, που έχει οδηγήσει σε μαζικές απώλειες ζωικού κεφαλαίου.

Η κυβέρνηση ξεκαθαρίζει ότι στόχος της είναι ο Νοέμβριος να εξελιχθεί σε μήνα πληρωμών για τον αγροτικό κόσμο και εργάζεται για το σκοπό αυτό, αναμένοντας το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου έχει κατατεθεί την προηγούμενη εβδομάδα το σχέδιο δράσης για την επόμενη μέρα – δηλαδή ο νέος ΟΣΔΕ, η ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ με στόχο τη διαφάνεια και τη λογοδοσία.

Στην αιχμή η ενεργειακή πολιτική

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγες ημέρες μετά τις ενεργειακές συμφωνίες και τη στρατηγική επιδίωξη για μετατροπή της Ελλάδας σε κεντρική αρτηρία ανάπτυξης για την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη των 100 εκατομμυρίων πολιτών, με ταυτόχρονο περιορισμό της Τουρκίας, θα επισκεφτεί τον Σταθμό Συμπίεσης Φυσικού Αερίου της ΔΕΣΦΑ στη Βιομηχανική Περιοχή Κομοτηνής, στέλνοντας το μήνυμα για διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας με στόχο: οι ανανεώσιμες πηγές να φέρνουν το 50% της ηλεκτρικής ενέργειας, την αξιοποίηση της ευκαιρίας για την απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο και τις έρευνες για υδρογονάνθρακες.

Ο εν λόγω σταθμός εγκαινιάστηκε στις 4 Νοεμβρίου και αποτελεί ένα εμβληματικό έργο που ενισχύει τον ρόλο της Ελλάδας ως στρατηγικής ενεργειακής πύλης, ενώ ταυτόχρονα ενδυναμώνει τον Κάθετο Διάδρομο φυσικού αερίου. Με συνολική ισχύ 24,6 MW μέσω της λειτουργίας τριών μονάδων συμπίεσης, αποτελεί τον πρώτο ηλεκτροκίνητο σταθμό συμπίεσης φυσικού αερίου στην Ελλάδα, επιτυγχάνοντας μηδενικές εκπομπές κατά τη λειτουργία του και αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής για να διασφαλίζει λειτουργική ευελιξία και την υδραυλική επάρκεια του συστήματος.

Προτεραιότητα η δημόσια υγεία και η παιδεία

Θα προηγηθεί η επίσκεψή του στη Μαρώνεια, ενώ το πρόγραμμά του περιλαμβάνει επίσκεψη στο Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής και το Μουσείο Καραθεοδωρή, συνάντηση με νέους και στη συνέχεια επίσκεψη στο υπό κατασκευή Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ΙΣΝ, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2026 και θα αντικαταστήσει το «Σισμανόγλειο» Κομοτηνής που λειτουργεί από το 1937.

Με πρόταγμα την ενεργή ενεργειακή πολιτική, έμφαση στη δημόσια παιδεία και την ενίσχυση του ΕΣΥ, ο πρωθυπουργός καθιστά σαφές και με τη σημερινή του επίσκεψη στη Ροδόπη ότι οι προτεραιότητες της κυβέρνησης είναι ξεκάθαρες και απαντά στους επικριτές του ότι η πολιτική είναι έργο και αποτέλεσμα, χωρίς η προσέγγιση να είναι αθηνοκεντρική αλλά επενδύοντας και στην περιφερειακή ανάπτυξη.

Τα βήματα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας

Όσον αφορά στη συνεχιζόμενη μάχη με την ακρίβεια που ταλανίζει τα νοικοκυριά, η απάντηση, επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη, έρχεται από τα στοιχεία του ΟΟΣΑ που καταδεικνύουν ότι η Ελλάδα έχει τον χαμηλότερο πληθωρισμό στα τρόφιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την κυβέρνηση να συνεχίζει να λαμβάνει πρωτοβουλίες, όπως αυτή της μείωσης τιμών που αφορά σε 2.180 κωδικούς προϊόντων που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έλεγχοι, με εντατικούς ρυθμούς, από τη ΔΙΜΕΑ.

Στελέχη του υπουργείου Ανάπτυξης επισημαίνουν ότι σε χρονικό διάστημα 15 μηνών έχουν γίνει πάνω από 45.000 έλεγχοι και έχουν επιβληθεί πάνω από 16 εκατ. ευρώ πρόστιμα, από τα οποία τα 5,5 εκατ. ευρώ σε πολυεθνικές, ενώ προχωράει και η ίδρυση της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, με 300 νέους ελεγκτές και διοικητή με θητεία ανεξάρτητη από τους πολιτικούς κύκλους.

Τέλος, στο κυβερνητικό επιτελείο υπογραμμίζουν ότι ο καλύτερος και ασφαλέστερος τρόπος να αυξήσεις το εισόδημα των πολιτών είναι οι μειώσεις φόρων. Στο πλαίσιο αυτό παραπέμπουν στην 1η Ιανουαρίου του 2026, όταν θα εφαρμοστεί η μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση, που θα οδηγήσει σε αυξήσεις μισθών για κάθε μισθωτό δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, συντάξεων για όλους τους συνταξιούχους.