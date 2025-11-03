Η Έφη Αχτσιόγλου ζήτησε να πάρει πίσω έναν καναπέ και δύο βιβλιοθήκες που είχε παραχωρήσει στα γραφεία της «Νέας Αριστεράς» στη Βουλή, ανέφερε χθεσινό διαδικτυακό δημοσίευμα που αναρωτιόταν αν πρόκειται για προάγγελο αποχώρησης και προμήνυμα επιστροφής στο «στρατόπεδο Τσίπρα».

Το «ρεπορτάζ» προκάλεσε πάντως την έντονη αντίδραση της ίδιας και την απάντησή της «στις “ιδιοφυΐες” που σκέφτηκαν αυτή την ιστοριούλα».

Όπως σημείωσε η Έφη Αχτσιόγλου, σχολιάζοντας το δημοσίευμα, «παλιότερα θα το προσπερνούσα γελώντας. Τέτοιου είδους ψευδείς “ειδήσεις”, όμως, έχω μάθει πια ότι παράγουν απολύτως αληθινά πολιτικά αποτελέσματα. Μόνο και μόνο γι’ αυτό μπαίνω στη διαδικασία της διάψευσης».

Η απάντηση της Έφης Αχτσιόγλου:

«Παλιότερα θα το προσπερνούσα γελώντας.

Τέτοιου είδους ψευδείς “ειδήσεις”, όμως, έχω μάθει πια ότι παράγουν απολύτως αληθινά πολιτικά αποτελέσματα.

Μόνο και μόνο γι’ αυτό μπαίνω στη διαδικασία της διάψευσης.

Να θυμίσω στις “ιδιοφυΐες” που σκέφτηκαν αυτή την ιστοριούλα ότι έχω περάσει πολύ χειρότερα για να πτοηθώ από αυτό».