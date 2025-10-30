Κύμα εσωστρέφειας φαίνεται να ταλανίζει το ΠΑΣΟΚ, καθώς οι δημόσιες τοποθετήσεις της Άννας Διαμαντοπούλου και του Παύλου Γερουλάνου άφησαν σαφείς αιχμές προς την ηγεσία του κόμματος. Οι αναφορές τους έρχονται σε μια περίοδο που η Χαριλάου Τρικούπη εξακολουθεί να ασχολείται με το ζήτημα του «διευθυντή της μιας ημέρας» Γιώργου Παπαβασιλείου, αλλά και με την απουσία του Νίκου Ανδρουλάκη από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου, η οποία σχολιάστηκε έντονα. Αν και η ενδεχόμενη πολιτική ζημιά για το κόμμα δεν έχει αποτυπωθεί ακόμη στις δημοσκοπήσεις, οι παρεμβάσεις των δύο στελεχών επαναφέρουν στο προσκήνιο τη συζήτηση για την εικόνα, τη συνοχή και την πολιτική γραμμή του ΠΑΣΟΚ ενόψει των επόμενων εκλογικών αναμετρήσεων.

Η Άννα Διαμαντοπούλου, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ χρειάζεται όχι μόνο πρόγραμμα, αλλά και ένα ισχυρό αφήγημα που να συνοδεύεται από μια δυνατή ηγετική ομάδα δίπλα στον πρόεδρο, ικανή να αναδείξει το έργο και την ταυτότητα του κόμματος. «Είναι ισχυρός αρχηγός, εξελέγη δύο φορές. Δεν θα ξεφύγω, υπάρχουν ζητήματα σε σχέση με την εικόνα του, αλλά η εικόνα του αρχηγού είναι ένα πολύ συνολικό ζήτημα. Όταν υπάρχει μια συνεχής επίθεση στον αρχηγό, όταν εσωτερικά δεν έχουμε την ειρήνη, δεν σημαίνει ότι θα συμφωνούμε πάντα μεταξύ μας, αλλά έτσι ήταν πάντα στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ, θέλω να σας θυμίσω, είχε οργανώσεις που είχαν τον Μαρξ και οργανώσεις που είχαν τον Βενιζέλο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η πρώην υπουργός υπογράμμισε επίσης ότι το κόμμα οφείλει να στηρίξει τον εκλεγμένο του πρόεδρο και να κινηθεί ενωμένο προς τις κάλπες. «Υπάρχει εκλεγμένος αρχηγός, με αυτόν πρέπει να πάμε στις εκλογές. Ουδείς είναι τέλειος, τα προβλήματα να τα διορθώνουμε και όχι να κάνουμε επιθέσεις. Και να συμφωνήσουμε επιτέλους σε μια πολύ καθαρή πολιτική γραμμή, προς κάθε κατεύθυνση, με πολιτικά επιχειρήματα. Το ΠΑΣΟΚ δεν θα γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ της αντιπολίτευσης με τις κραυγές και τις ύβρεις», τόνισε η Άννα Διαμαντοπούλου.

Παράλληλα, επανέλαβε την πάγια θέση της υπέρ της αυτόνομης πορείας του ΠΑΣΟΚ, απορρίπτοντας κάθε ενδεχόμενο προεκλογικής συνεργασίας με άλλα κόμματα. «Θα μιλήσουμε με τον κ. Τσίπρα, με τον ΣΥΡΙΖΑ και με τις πολλές διασπάσεις του; Ναι, θα μιλήσουμε με όλους. Θα συνεργαστούμε; Θα καθίσουμε στο τραπέζι να κάνουμε μια κοινή παράταξη; Όχι. Το ΠΑΣΟΚ δεν το έκανε ποτέ αυτό. Το έκανε η Ένωση Κέντρου και ο ΣΥΡΙΖΑ και είδαμε τα αποτελέσματα. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα αυτόνομο, με ιδεολογία, ιστορία, στελέχη και έναν στόχο: τη διεύρυνση», ανέφερε, προσθέτοντας ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν κοινές κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες μεταξύ κομμάτων.

Από την πλευρά του, ο Παύλος Γερουλάνος, επίσης μιλώντας στον ΣΚΑΪ, σχολίασε το ζήτημα της «άδειας καρέκλας» του Νίκου Ανδρουλάκη στην κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου, εκφράζοντας την άποψη ότι ίσως ήταν λάθος η συγκεκριμένη επιλογή, επισημαίνοντας ωστόσο ότι το ΠΑΣΟΚ εκπροσωπήθηκε κανονικά στην τελετή. «Ίσως ήταν λάθος που έμεινε άδεια η καρέκλα στην κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου. Σε κάθε περίπτωση, το ΠΑΣΟΚ εκπροσωπήθηκε», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κ. Γερουλάνος επισήμανε πως τα λάθη είναι αναπόφευκτα στην πολιτική και ότι το ζητούμενο είναι να μη λειτουργούν παραλυτικά για τα στελέχη. «Λάθη θα γίνονται πάντα στην πολιτική. Αυτά τα λάθη δεν πρέπει να καθηλώσουν τα στελέχη, η δουλειά των οποίων είναι να βγουν μπροστά και να μιλήσουν για το ΠΑΣΟΚ», σημείωσε.

Αναφερόμενος στις δημοσκοπήσεις, ο Παύλος Γερουλάνος υπογράμμισε ότι ένα μεγάλο μέρος των πολιτών που στο παρελθόν ψήφιζαν ΠΑΣΟΚ παραμένει σήμερα ανενεργό εκλογικά. «Ο κόσμος ο πολύς είναι σπίτι του, αν υπολογίσει κανείς την αποχή, τρία ΠΑΣΟΚ βρίσκονται σπίτι τους. Η δουλειά μας είναι να κινητοποιήσουμε τον κόσμο αυτό. Η δουλειά έχει ξεκινήσει και αυτό θα κορυφωθεί με ένα συνέδριο που θα δείξει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ», δήλωσε. Τέλος, σχολιάζοντας τις διαφορετικές απόψεις που εκφράζονται στο εσωτερικό του κόμματος, εμφανίστηκε καθησυχαστικός, λέγοντας πως η πολυφωνία είναι φυσιολογική και θεμιτή. «Ένα κόμμα στον δικό μας πολιτικό χώρο είναι κόμμα σύνθεσης. Θα ακουστούν διαφορετικές απόψεις και αυτό δεν με φοβίζει καθόλου. Οι αντιπαραθέσεις δεν με ανησυχούν, δεν μπορεί το δικό μας κόμμα να μην έχει αιχμές. Το θέμα είναι να είμαστε όλοι έτοιμοι να παλέψουμε για το κοινό καλό, και δεν βλέπω κάποιον να είναι σε άλλη κατεύθυνση», τόνισε ο πρώην υπουργός.