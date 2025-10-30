Κατόπιν εντολής του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, η Υπηρεσία Ασύλου εξέδωσε σχετική εγκύκλιο σύμφωνα με την οποία παρέχονται οδηγίες για την ανάκληση του καθεστώτος ασύλου που αφορούν δικαιούχους διεθνούς προστασίας οι οποίοι πραγματοποιούν ταξίδια και παραμένουν στη χώρα καταγωγής τους, αναφέρουν πηγές του υπουργείου.

Με αφορμή φαινόμενα που έχουν παρατηρηθεί το τελευταίο διάστημα, όποιος έχει αναγνωριστεί πρόσφυγας στην Ελλάδα, έχει πάρει ταξιδιωτικά έγγραφα και επισκέπτεται τη χώρα του, από την οποία ο ίδιος έχει χαρακτηριστεί διωκόμενος, θα θεωρηθεί ως ισχυρή ένδειξη ότι πλέον δεν κινδυνεύει, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι διαδικασίες αναστολής του ασύλου του, τονίζουν οι ίδιες πηγές.