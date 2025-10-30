Στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια ζωής της ΕΥΔΑΠ, στο μουσείο Γουλανδρή, στην Κηφισιά μίλησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μιλώντας στην εκδήλωση, ο πρωθυπουργός τόνισε πως «η ιστορία της ΕΥΔΑΠ είναι συνυφασμένη με την ιστορία του ελληνικού κράτους και συναισθανόμαστε το βάρος της ευθύνης όταν αναλογιζόμαστε τις αποφάσεις που ελήφθησαν στο παρελθόν για φθηνό, επαρκές και ποιοτικό νερό. Οι αποφάσεις που παρουσιάστηκαν για τα επόμενα χρόνια της σημαντικής αυτής εταιρείας η οποία ανήκει κατά 51% στο ελληνικό δημόσιο και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Η ΕΥΔΑΠ θα μείνει για πάντα μια ελληνική εταιρεία.

«Η Αττική αντιμετωπίζει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην υδροδότηση αν δεν λάβουμε μέτρα. Το νέο εμβληματικό έργο που παρουσιάστηκε είναι η συνέχεια του Μαραθώνα, της Υλίκης, του Μόρνου και του φράγματος του Ευήνου. Θα εξασφαλίσουμε ότι για τα επόμενα 30 χρόνια η Αττική δεν θα έχει πρόβλημα υδροδότησης. Θυμόμαστε την μεγάλη κρίση υδροδότησης της Αττικής την δεκαετία του ’90 και δεν θέλουμε να βρεθούμε ποτέ ξανά στην ίδια θέση με καμπάνιες όπως το “προσέχουμε για να έχουμε”. Αυτό το σχέδιο υπηρετείται από τις επενδυτικές πρωτοβουλίες της ΕΥΔΑΠ. Πρόκειται για επενδύσεις στην αποχέτευση, τον εκσυγχρονισμό της Ψυττάλειας αλλά και επενδύσεις για την σημαντική γεωγραφική διεύρυνση της ΕΥΔΑΠ. Για πρώτη φορά η ΕΥΔΑΠ θα εισέλθει στη διαχείριση του αρδευτικού νερού», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Τέλος, αναφέρθηκε στη δέσμευση της κυβέρνηση, όσον αφορά στην προστασία του νερού ως δημόσιου αγαθού και τόνισε πως η ΕΥΔΑΠ θα παραμείνει εταιρεία δημόσιου χαρακτήρα και ότι «οι επενδύσεις θα γίνουν έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι στη χώρα μας θα έχουμε όχι μόνο το καλύτερο αλλά και το φθηνότερο δυνατό νερό. Εύχομαι να ξαναβρεθούμε για να παρουσιάσουμε με λεπτομέρεια τις δράσεις και θα είμαστε αυστηροί στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε το υπέρτατο ζητούμενο την ασφαλή τροφοδοσία της Αττικής με φθηνό και καθαρό νερό».

H άφιξη Μητσοτάκη στην εκδήλωση στο Μουσείο Γουλανδρή στην Κηφισιά: