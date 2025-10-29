«Έχει κατηγορηθεί για πολλά αυτή η κυβέρνηση, για να μη πω για όλα… έχουμε κάνει κι εμείς τα λάθη μας και τα διορθώνουμε. Τα περισσότερα (σ.σ. για τα οποία έχουμε κατηγορηθεί) νομίζω ότι είναι υπερβολικά. Ένα από τα πιο υπερβολικά είναι ότι εμείς καλλιεργούμε την τοξικότητα. Να θυμίσω ότι έχουμε κατηγορηθεί, ακόμη και ο πρωθυπουργός ότι καλύπταμε έναν λαθρέμπορα, έχουμε κατηγορηθεί από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι είμαστε ενορχηστρωτές -και προσωπικά ο πρωθυπουργός- μιας συγκάλυψης που ουδέποτε απεδείχθη, έχουμε κατηγορηθεί ότι κρύβαμε βαγόνια, ότι εξαφανίζαμε νεκρούς (…)», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Ο ίδιος μιλώντας την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου στον ΣΚΑΪ, ανέφερε: «Σε όλα αυτά απαντούσαμε με επιχειρήματα, απαντούσαμε με όσα πιστεύαμε ότι ίσχυαν και φαίνεται ότι δικαιωνόμαστε και την τελευταία χρονική περίοδο με αφορμή μία απεργία πείνας ενός πονεμένου πατέρα, στον οποίο σταθήκαμε ανθρώπινα στο πλευρό του όπως όλη η κοινωνία, κάποιοι από τα πολιτικά κόμματα επένδυσαν εκ νέου στο μπάχαλο, μην κοροϊδευόμαστε».

Αναφορικά με ένα βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, που δείχνει έναν νεαρό να κάθεται σε ένα σκαλί λίγο πιο μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη καπνίζοντας με την παρέα του και ένας αστυνομικός του ζητά να μετακινηθεί πιο μακριά από αυτό, ο Παύλος Μαρινάκης σχολίασε: «Εδώ εκπέμπονται δύο μηνύματα. Το ένα είναι: μια χαρά, τσιγαράκι, κιθάρα σε υπαίθριο χώρο αλλά όχι στον Άγνωστο Στρατιώτη, δηλαδή όχι εκεί που τιμούμε τους ήρωες του έθνους. Το δεύτερο μήνυμα είναι: Δείτε με τι επαγγελματισμό χωρίς να θέλουν να προκαλέσουν οι αστυνομικοί (σ.σ. του ζήτησαν να φύγει από το σημείο). Οι αστυνομικοί δουλεύουν δύσκολες ώρες, κάτω από δύσκολες συνθήκες με καλύτερους μεν, αλλά όχι με τους μισθούς που αξίζουν (…) και δείτε με τι επαγγελματισμό αντιμετώπισαν μία τέτοια κατάσταση».

«Τα λέω αυτά γιατί υπάρχει και η όψη της προβοκάτσιας. Ζούμε στη μεταπολιτευτική Ελλάδα που ένας συγκεκριμένος πολιτικός χώρος θρέφεται πολιτικά από τέτοιες απόπειρες δημιουργίας έντασης, τεχνητής έντασης», συμπλήρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.