Στην άμυνα, την ενέργεια, το στεγαστικό, αλλά και τις νέες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη δήλωση που έκανε, προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής.

Ειδικότερα, για την άμυνα, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε: «Από τα πολλά ζητήματα που έχουμε στην ημερήσια διάταξη του ευρωπαϊκού συμβουλίου επιτρέψτε μου να ξεχωρίσω τρία στα οποία αποδίδω ιδιαίτερη σημασία.

Αφορά τα θέματα της άμυνας είναι σαφές ότι έχει υπάρξει μια σημαντική πρόοδος στο ζήτημα της ανάληψης κοινών ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών για έργα άμυνας. Να εκφράσω την ικανοποίησή μου ότι στα συμπεράσματα του ευρωπαϊκού συμβουλίου συμπεριλαμβάνεται η αμυντική θεώρηση της Ευρώπης η οποία εκτείνεται σε έκταση 360 μοιρών. Αυτό ήταν κάτι που αποτελούσε πάντα πάγια ελληνική θέση. Να εκφράσω την ικανοποίησή μου γιατί ελληνικές πρωτοβουλίες που είχαν ήδη παρουσιαστεί όπως μία κοινή αντιπυραυλική θωράκιση της ευρωπαϊκής ένωσης φαίνεται να αποκτούν τη δικιά τους δυναμική και συμπεριλαμβάνονται στον οδικό χάρτη της ευρωπαϊκής επιτροπής όπως αυτός παρουσιάστηκε πριν από λίγες μέρες».

Σύμφωνα ακόμη με τον πρωθυπουργό, «ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα χωρίς χαμηλές τιμές ενέργειας δεν μπορεί να υπάρξει. Και είναι σαφές ότι σήμερα υπάρχουν μεγάλες διαφορές στις τιμές ανάμεσα σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Χαίρομαι γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο αναγνωρίζεται. Και η ευρωπαϊκή επιτροπή είχε αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις για το πώς μπορούμε στην Ελλάδα να πετύχουμε χαμηλές τιμές ενέργειας ώστε να μην υπάρχουν αυτές οι διαφοροποιήσεις που λειτουργούν εις βάρος κάποιων κρατών μελών».

Για το στεγαστικό επισήμανε πως «η ελληνική κυβέρνηση έχει αναλάβει μια σειρά από πρωτοβουλίες προκειμένου να αντιμετωπίσει το αυξημένο κόστος της στέγης. Ενδεικτικά να υπενθυμίσω ότι στα τέλη Νοεμβρίου θα επιστραφεί ένα ολόκληρο ενοίκιο στους ενοικιαστές στην πατρίδα μας. Είναι όμως σημαντικό να εξηγήσουμε ότι αυτό το θέμα έχει και μια ευρωπαϊκή διάσταση και να σκεφτούμε με ποιο τρόπο ο επόμενος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός μπορεί να χρησιμοποιήσει και ευρωπαϊκούς πόρους για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό ειδικά για τους συμπολίτες μας που βρίσκονται στο ενοίκιο. Πρέπει οι ευρωπαίοι να αισθάνονται ότι η απόκτηση ενός δικού τους σπιτιού δεν είναι άπιαστο όνειρο».

Τέλος, σχετικά με τις κυρώσεις στη Ρωσία, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε: «Είμαι ικανοποιημένος για το 19ο πακέτο κυρώσεων. Η Ελλάδα ήταν πάντα υπέρ της λογικής ότι κυρώσεις μπορούν να λειτουργήσουν και να αυξήσουν την πίεση ώστε να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ο συντονισμός μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών είναι καλοδεχούμενος».