Με το κλίμα να μην χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα καλό και τις εσωτερικές διεργασίες να είναι έντονες, συνεδριάζει σήμερα η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, καθώς εκτός από τις τοποθετήσεις των στελεχών της Κουμουνδούρου, αναμένεται και η διατύπωση της τελικής απόφασης που θα αφορά, έστω και έμμεσα, τον Αλέξη Τσίπρα. Θυμίζουμε ότι ο πρώην πρωθυπουργός προ ημερών αποφάσισε να παραιτηθεί από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος της ελάσσονος αντιπολίτευσης και, όπως όλα δείχνουν, ετοιμάζεται να ιδρύσει τον δικό του πολιτικό φορέα. Από τη στιγμή που παραιτήθηκε, το κλίμα στον ΣΥΡΙΖΑ είναι ιδιαίτερα βαρύ.

Παρά το γεγονός ότι η τελευταία δημοσκόπηση της εταιρείας MARC, για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού ΑΝΤ1, έδειξε μια μικρή άνοδο για το κόμμα στην πρόθεση ψήφου (5,8% έναντι 5,3% της προηγούμενης), χαρίζοντας συγκρατημένα χαμόγελα σε ορισμένα στελέχη στην Κουμουνδούρου, κανείς δεν δείχνει να επαναπαύεται. Η ουσιαστική μάχη δίνεται στο εσωτερικό, με τη σημερινή συνεδρίαση να θεωρείται καθοριστική για τον τρόπο με τον οποίο το κόμμα θα τοποθετηθεί απέναντι στον πρώην ηγέτη του.

Βασικό ερώτημα να είναι εάν στο κείμενο που θα προκύψει θα πρέπει να αφεθούν αιχμές προς τον Αλέξη Τσίπρα

Οι συναντήσεις μεταξύ στελεχών, τα τηλέφωνα και οι συζητήσεις έχουν πυκνώσει, με το βασικό ερώτημα να είναι εάν στο κείμενο που θα προκύψει θα πρέπει να αφεθούν αιχμές προς τον Αλέξη Τσίπρα ή αν θα διατηρηθεί ένας πιο ουδέτερος τόνος που θα επιτρέψει τη συνέχιση ενός διαύλου επικοινωνίας μαζί του. Πηγές αναφέρουν πάντως ότι υπάρχουν στελέχη που δεν προτίθενται να κρύψουν την ενόχλησή τους, σε περίπτωση που η απόφαση καταλήξει σε διατύπωση που εκλαμβάνεται ως αποδόμηση του πρώην προέδρου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η στάση του Παύλου Πολάκη, ο οποίος έχει δείξει δημόσια τη διάθεσή του να ζητήσει να αποστασιοποιηθεί το κόμμα ξεκάθαρα και χωρίς υποσημειώσεις από τον Τσίπρα. Ο ίδιος έχει μιλήσει μάλιστα ακόμα και για «πέμπτη διάσπαση» («Καλές θάλασσες λοιπόν… με την 5η διάσπαση» όπως είχε γράψει χαρακτηριστικά στο Facebook), πυροδοτώντας την άμεση αντίδραση του Κώστα Ζαχαριάδη που είπε πως «ο Τσίπρας δεν είναι διασπαστής». Σημειωτέον πως ο κ. Πολάκης στο 35μελές όργανο που συνέρχεται σήμερα δεν φαίνεται να διαθέτει την απαιτούμενη πλειοψηφία, γεγονός που καθιστά κρίσιμο το πόσο επιθετική θα είναι η παρέμβασή του.

Στο επίκεντρο βρίσκεται όμως και ο πρόεδρος Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος επιχείρησε από την πρώτη στιγμή να εξασφαλίσει ισορροπίες. Αν και αρχικά επέμεινε ότι «δεν είμαστε αντίπαλοι», το τελευταίο διάστημα έχει υιοθετήσει έναν πιο έντονο λόγο, υπογραμμίζοντας τη «ιστορική, κοινωνική και πολιτική αναγκαιότητα ύπαρξης του ΣΥΡΙΖΑ». Όμως, αρκετά στελέχη που τον στηρίζουν εκτιμούν πως ο δίαυλος με τον Αλέξη Τσίπρα δεν πρέπει να κλείσει, τουλάχιστον όσο δεν έχει ξεκαθαριστεί με σαφήνεια η επόμενη κίνηση του πρώην προέδρου.

Στην ομάδα αυτή συγκαταλέγονται πρόσωπα όπως οι Όλγα Γεροβασίλη, Στέργιος Καλπάκης, Θανάσης Θεοχαρόπουλος, Κώστας Ζαχαριάδης, Διονύσης Καλαματιανός, Γιώργος Καραμέρος, Γιάννης Μπουλέκος, Πάνος Λαμπρινίδης-Στάχτος και Γιάννης Ραγκούσης. Ο τελευταίος, ως υπεύθυνος Πολιτικού Σχεδιασμού, έχει υπογραμμίσει σε εσωτερικές συζητήσεις ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να επιδείξει υπομονή και να μη βασίζεται σε συνεχείς συνεδριακές αποφάσεις σε μια στιγμή που τα πολιτικά δεδομένα αλλάζουν.

Η σημερινή συνεδρίαση για πολλούς θεωρείται καθυστερημένη, καθώς ήδη από την παραίτηση Τσίπρα αρκετοί βουλευτές είχαν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να δηλώσουν «παρών» αν ο πρώην πρωθυπουργός ανακοίνωνε κάποιο νέο πολιτικό βήμα. Ενδιάμεσα, ο Σωκράτης Φάμελλος είχε ξεκινήσει κύκλο επαφών με τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ενώ η πτέρυγα που βρίσκεται πιο κοντά στον Τσίπρα επιδιώκει να μην ταυτισθεί ο ίδιος με τις πιο οξείες παρεμβάσεις τύπου Πολάκη. Σε κάθε περίπτωση, η πλειονότητα των στελεχών εμφανίζεται συγκρατημένη, καθώς παραμένει άγνωστο πώς θα κινηθεί τελικά ο πρώην πρόεδρος και κατά πόσο θα επιδιώξει νέο ρόλο στον χώρο της Κεντροαριστεράς ή ευρύτερα στο πολιτικό σκηνικό. Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος που πολλοί επιμένουν σε ψυχραιμία, ζητώντας να αποφευχθούν κινήσεις που ενδέχεται να δημιουργήσουν βαθύτερο ρήγμα στο κόμμα.