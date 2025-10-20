«Δεν ξέρω κανένα κράτος που κάποια μερίδα να οικειοποιείται ένα εθνικό σύμβολο. Νεκρούς, δυστυχήματα, πένθος έχουν όλοι οι λαοί του κόσμου, υπάρχει κοινωνία που δεν πενθεί για κάτι; Έχετε δει σε άλλο κράτος ένα μνημείο που είναι για το όλον να το ιδιοποιούνται κάποιοι; Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη έχει μια ιερότητα, συμβολίζει τους νεκρούς που έπεσαν υπέρ πατρίδος σε δύσκολες στιγμές αυτού του έθνους», είπε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή την κατάθεση της ρύθμισης από την κυβέρνηση για την προστασία του μνημείου.

«Είναι ένα μνημείο που πρέπει να ενώνει όλους τους Έλληνες και να είναι σύμβολο έθνους ή ένας χώρος που ο καθένας που αισθάνεται ότι έχει ένα δίκιο, μια διαμαρτυρία θα μπορεί να το χρησιμοποιεί για τους δικούς του προσωπικούς ή πολιτικούς σκοπούς, ή το πένθος του ή τη στενοχώρια του ή το οτιδήποτε άλλο;», αναρωτήθηκε ο υπουργός Υγείας, μιλώντας τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου στο Action 24.

«Εάν αύριο, όποιος έχει μία διαμαρτυρία πηγαίνει να γράφει τη μαρτυρία του εκεί, δεν θα έχουμε πια αυτό το μνημείο, θα έχει τελειώσει η ύπαρξή του, θα έχει τελευτήσει τον βίο του το μνημείο. Για να παραμένει, πρέπει να σεβαστούμε όλοι την ιερότητα και τον συμβολισμό του», συμπλήρωσε.

«Από αύριο ο αρμόδιος υπουργός θα είναι ο κ. Δένδιας»

Αναφορικά με το ερώτημα για το τι θα γίνει με τα ονόματα των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών που είναι γραμμένα με κόκκινη μπογιά στο σημείο ως ένδειξη διαμαρτυρίας, ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε: «Το ερώτημα είναι σωστό και θα απευθυνθεί στον αρμόδιο από αύριο υπουργό. Από αύριο ο αρμόδιος υπουργός θα είναι ο κ. Δένδιας, ως υπουργός Εθνικής Άμυνας».

«Αφού ψηφιστεί η τροπολογία και πάρει ΦΕΚ, στην επόμενη συνέντευξη που θα πάρετε από τον κ. Δένδια θα τον ρωτήσετε “τι σκοπό έχει το υπουργείο Άμυνας να κάνει με το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη;».

«Θέλετε να συμφωνήσουμε συλλογικά ότι καταργούμε το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη;»

Στη συνέχεια, με αφορμή όσα έγιναν το βράδυ της Κυριακής 19 Οκτωβρίου με συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών να γράφουν ξανά τα ονόματα, ο υπουργός Υγείας εκτίμησε ότι «η κ. Κωνσταντοπούλου στην προσπάθειά της να ανταγωνιστεί τον κ. Τσίπρα που κάνει κόμμα, θα κάνει τα ίδια και πολλά χειρότερα».

«Θέλετε να συμφωνήσουμε συλλογικά ότι καταργούμε το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και αυτό το μετατρέπουμε σε χώρο εκάστοτε διαμαρτυρίας; Αφεντικό δεν είμαι εγώ εδώ, αφεντικό είναι ο ελληνικός λαός. Αν ο ελληνικός λαός αποφασίσει και πει “θέλω αυτό να είναι τόπος διαμαρτυρίας”, ας το κάνουμε τόπο διαμαρτυρίας».

Για τον Αλέξη Τσίπρα: «Γίνεται προεκλογικό φυλλάδιο ένα βιβλίο»

Όσον αφορά το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, είπε: «Θα το διαβάσω, αν θέλω να δω την οπτική του κ. Τσίπρα επί των γεγονότων της νεότερης πολιτικής ιστορίας… αν και δεν είναι πολιτικό βιβλίο».

«Υπάρχουν πολιτικοί που μετά την αποχώρησή τους έχουν γράψει αυτοβιογραφίες και έχουν καταγράψει το πώς ήταν τα γεγονότα; Πάρα πολλοί. Είναι πολύ σύνηθες στην πολιτική ιστορία οι πρωταγωνιστές με τη λήξη της ενεργής τους δράσης να κάθονται και να γράφουν γεγονότα. Τι δεν είναι όμως σύνηθες; Το να γράφουν βιβλίο, ενώ θέλουν να ξανακάνουν κόμμα».

«Είναι άλλο πράγμα ένας πολιτικός αρχηγός επειδή αποσύρθηκε να πει τα πράγματα όπως τα έζησε για να μείνουν στην ιστορία και να μελετώνται από τους ιστορικούς του μέλλοντος και άλλο πράγμα κάποιος να κάνει προεκλογικό φυλλάδιο ένα βιβλίο».

Τέλος, σημείωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης: «Σας είχα πει ότι ο Τσίπρας ήταν το μεγαλύτερο πολιτικό ταλέντο της δικής μας γενιάς στην επικοινωνία, αλλά δυστυχώς γι’ αυτόν και την Ελλάδα ούτε το εξέλιξε και ούτε το αξιοποίησε επ’ αγαθώ. Όταν χάνει δύο φορές από τον Μητσοτάκη με συντριβή, τι να το κάνω το ταλέντο; Πριν από 2 χρόνια έχασε με 20 μονάδες διαφορά, άλλαξε τώρα ο λαός;».