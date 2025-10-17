Έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης και αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων, στον Δήμο Μαρκοπούλου-Μεσογαίας που χρηματοδοτεί με 23,5 εκατ. ευρώ η Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού των 281 μεγάλων έργων υποδομής στο Λεκανοπέδιο, συζητήθηκαν κατά τη συνάντηση του περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά με τον δήμαρχο Κωνσταντίνου Αλλαγιάννη.

Συγκεκριμένα τα έργα αφορούν σε:

– Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων στην περιοχή Βουρλέζα του Πόρτο Ράφτη, προϋπολογισμού 21 εκατ. ευρώ.

Βάσει της μελέτης που εκπόνησε η Περιφέρεια, προβλέπεται η κατασκευή δύο δικτύων αγωγών, συνολικού μήκους 4.090 μέτρων, για την απορροή των ομβρίων προς τη θάλασσα, ενώ υπάρχει πρόβλεψη συμβατότητας του νέου δικτύου με το υφιστάμενο.

Παράλληλα, η Περιφέρεια εκπονεί δύο μελέτες αντιπλημμυρικού χαρακτήρα: για τη διευθέτηση του ρέματος Μαρκόπουλου και την εκτροπή του ρέματος Αγίου Κωνσταντίνου προς το ρέμα Μαρκόπουλου, συνολικής δαπάνης 682.000 ευρώ.

– Ανακατασκευή στίβου και χλοοτάπητα στο Δημοτικό Στάδιο Μαρκόπουλου

Με χρηματοδότηση 1,3 εκατ. ευρώ, θα ολοκληρωθεί έως τα τέλη Νοεμβρίου και προβλέπει

εγκατάσταση καμερών και ηλεκτρονικού τουρνικέ ασφαλείας, καθώς και συστήματος απομακρυσμένης διαχείρισης.

– Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στο Ολυμπιακό Σκοπευτήριο Μαρκόπουλου, προϋπολογισμού 533.200 ευρώ. Το έργο θα εξασφαλίσει την ομαλή και συνεχή υδροδότηση του σκοπευτηρίου και θα παραδοθεί τέλος του 2027

Επίσης, συζητήθηκε το έργο της αναβάθμισης του λιμένα Αγίου Νικολάου στο Πόρτο Ράφτη, με τον κ. Χαρδαλιά να επισημαίνει ότι αναμένεται η κατάθεση ώριμης μελέτης από τον Δήμο, προκειμένου να προετοιμαστεί η σχετική προγραμματική σύμβαση.

Αμέσως μετά τη συνάντηση, ο περιφερειάρχης συνοδευόμενος από τον δήμαρχο επισκέφθηκε τα σημεία υλοποίησης των έργων καθώς και το ρέμα Χειλίστρας, στο οποίο εκτελείται καθαρισμός και αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις από τα συνεργεία της Περιφέρειας Αττικής.

«Η Περιφέρεια Αττικής βρίσκεται καθημερινά στην πρώτη γραμμή, με έργα που αλλάζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών. Τα αντιπλημμυρικά έργα, οι παρεμβάσεις σε αθλητικές εγκαταστάσεις και οι υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης δεν είναι απλώς τεχνικά έργα είναι έργα προστασίας, ανάπτυξης και κοινωνικής ευθύνης» δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς και προσέθεσε: «Με προσωπική παρουσία και συνεχή επίβλεψη, παρακολουθώ την πορεία κάθε έργου από κοντά, γιατί θέλω να είμαι βέβαιος ότι η Αττική προχωρά με έργα που παραδίδονται στην ώρα τους, με ποιότητα και διαφάνεια. Στόχος μας είναι να παραδώσουμε στην κοινωνία αυτό που της αξίζει: μια Αττική ασφαλή, σύγχρονη και λειτουργική, που σέβεται τον πολίτη και επενδύει στο μέλλον του».

Από πλευράς του, ο Κωνσταντίνος Αλλαγιάννης αναφερόμενος στο έργο και την προσωπικότητα του περιφερειάρχη δήλωσε: «Ο κ. Χαρδαλιάς έδειξε ειλικρινές και πραγματικό ενδιαφέρον και αποφασιστικότητα να δρομολογηθούν οι απαιτούμενες παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των δημοτών μας. Η Περιφέρεια Αττικής αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι στέκεται αρωγός στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, με έργα ουσίας και όχι με λόγια».