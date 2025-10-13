Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δημοσίευσε στην πλατφόρμα Χ ένα βίντεο διάρκειας 55 δευτερολέπτων από την επίσκεψή του στην Αίγυπτο και τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής για τη Γάζα, συνοδεύοντάς το με τη λέξη «Ειρήνη».

Ο Έλληνας πρωθυπουργός είχε φτάσει στο Κάιρο στις 2 το μεσημέρι, μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.

Κατά τη διάρκεια της Συνόδου, είχε σύντομες συνομιλίες με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και άλλους ηγέτες.