Η θερμή χειραψία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και ο σύντομος διάλογος τους μπροστά στις κάμερες, στο περιθώριο της Αιγύπτου ήρθε σε μια συγκυρία που η ελληνική διπλωματία το χρειαζόταν.

Το ραντεβού που ακυρώθηκε με τον Ταγίπ Ερντογάν, η μερική ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και οι ελάχιστες δυναμικές παρεμβάσεις-η αλήθεια είναι – της κυβέρνησης στην παγκόσμια σκακιέρα είχανε δείξει στην ελληνική κοινή γνώμη ότι η χώρα μας δεν μπορούσε να κινήσει τα νήματα των διπλωματικών εξελίξεων. Ούτε στη Λιβύη, ούτε στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο αλλά ούτε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις συνομιλίες για την αντιμετώπιση της Ρωσίας και του προγράμματος SAFE.

Το γεγονός λοιπόν ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός ήταν μεταξύ των ηγετών που προσκλήθηκαν στην ιστορική σύνοδο για τη Μέση Ανατολή σημαίνει ότι επικροτήθηκε η στάση της χώρας μας στις εξελίξεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την αρχή της εισβολής είχε ταχθεί ανοιχτά και ξεκάθαρα με το Ισραήλ και ήταν πολύ επιφυλακτικός στην άμεση αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους.

«Η παρουσία μας» στην υπογραφή συμφωνίας για τη Γάζα, στην Αίγυπτο, «είναι μία ακόμα απάντηση σε όσους θέλουν να βλέπουν μια Ελλάδα απομονωμένη και μίζερη», τόνισε ο πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του, επιβεβαιώνοντας την παρουσία της χώρας σε αυτή την ιστορική συμφωνία.

Η Ελλάδα είναι μία από τις ευρωπαϊκές χώρες που θα είναι εκεί, μαζί με την Κύπρο. «Η παρουσία μας είναι μία ακόμα απάντηση σε όσους θέλουν να βλέπουν μια Ελλάδα απομονωμένη και μίζερη» είχε επισημάνει, πιστώνοντας την επιτυχία της συμφωνίας στον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

«Η συμφωνία συνιστά μια ιστορική στιγμή, καθώς για πρώτη φορά δημιουργείται μια ρεαλιστική προοπτική ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή. Αυτή η διπλωματική επιτυχία πιστώνεται ως πρωτοβουλία στον Πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος έφερε όλους τους παράγοντες της περιοχής σε ένα κοινό πλαίσιο συμφωνίας. Αποδεικνύεται ότι η επιμονή στη διαπραγμάτευση μπορεί να φέρει αποτέλεσμα. Η απελευθέρωση ομήρων και κρατουμένων, καθώς και η δέσμευση για την τήρηση της κατάπαυσης του πυρός συνθέτουν το θεμέλιο της πρώτης φάσης του σχεδίου ειρήνευσης. Η πρόκληση τώρα είναι η εφαρμογή της συμφωνίας. Γιατί μόνο μέσα από τις πράξεις επιβεβαιώνεται η ειρήνη», σημείωσε επιπροσθέτως ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και συμπλήρωσε με νόημα «Η Ελλάδα είναι παρούσα στις εξελίξεις. Συνομιλούμε με όλους τους εταίρους και συμμάχους στην περιοχή και είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε ενεργά, ώστε αυτή η συμφωνία να προχωρήσει και να μη μείνει στα λόγια. Η ελπίδα δεν πρέπει να ξεφτίσει. Πρέπει να λάβει τη μορφή μιας βιώσιμης ειρήνης στην περιοχή. Βρισκόμαστε σε ένα ιστορικό σταυροδρόμι. Και ενώ ο κόσμος γύρω μας αλλάζει, κάποιοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στην ομφαλοσκόπηση των μικροκομματικών σχεδιασμών τους. Η Ελλάδα, όμως, οφείλει να βλέπει τη μεγάλη εικόνα του κόσμου. Πρέπει να κοιτάζει μπροστά και παντού».

Ασφαλώς για να έχει ενεργό ρόλο η χώρα μας, η διπλωματική κινητικότητα πρέπει να έχει συνέχεια και συνέπεια. Το επόμενο μεγάλο στοίχημα θα είναι μια επίσημη συνάντηση του πρωθυπουργό με τον Αμερικανό πρόεδρο στο Λευκό Οίκο. Η έλευση της νέας πρέσβειρας Κίμπερλι Γκιλφοιλ θεωρείται κομβική για να κλειστεί αυτό το ραντεβού.