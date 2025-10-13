Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί σημαντικό προβάδισμα έναντι των υπόλοιπων κομμάτων σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση. Σύμφωνα με την εκτίμηση ψήφου, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 28,6%, με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί δεύτερο στο 15,4%, καταγράφοντας διαφορά 13,2 μονάδων.

Στη μέτρηση της GPO για τα Παραπολιτικά FM, η Ελληνική Λύση καταγράφει 11,5%, το ΚΚΕ 8,8%, η Πλεύση Ελευθερίας 8,8%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ φτάνει στο 5,4%. Ακολουθούν η Φωνή Λογικής με 3,2%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 2,8%, η Νίκη με 2,6%, το ΜεΡΑ25 με 2,5% και η Νέα Αριστερά με 1,8%.

Στην πρόθεση ψήφου, η εικόνα διαφοροποιείται ελαφρώς: η Νέα Δημοκρατία σημειώνει 24,4%, το ΠΑΣΟΚ 13,2%, και η Ελληνική Λύση 9,9%. Την τέταρτη θέση μοιράζονται η Πλεύση Ελευθερίας και το ΚΚΕ με 7,5%. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει 4,6%, η Φωνή Λογικής 2,7%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2,4%, το ΜεΡΑ25 2,1% και η Νέα Αριστερά 1,5%.

Η έρευνα περιλαμβάνει και ερωτήματα για ενδεχόμενη ίδρυση νέων κομμάτων από πρώην πρωταγωνιστές της πολιτικής σκηνής. Το 74,1% των ερωτηθέντων απαντά αρνητικά ή μάλλον αρνητικά για το αν ένα νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα θα κάλυπτε το κενό στην αντιπολίτευση, ενώ μόνο το 23,9% απαντά θετικά ή μάλλον θετικά. Στην περίπτωση ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, το 78,1% απαντά όχι/μάλλον όχι και μόλις το 19,8% ναι/μάλλον ναι.

Τέλος, όταν ερωτήθηκαν πόσο πιθανό είναι να ψήφιζαν αυτά τα νέα κόμματα, το 78,4% δηλώνει ότι δεν θα στήριζε ή θα στήριζε ελάχιστα το κόμμα Τσίπρα, ενώ το ποσοστό ανεβαίνει στο 90,3% για ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά.